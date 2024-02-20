Мэрия в ХМАО опубликовала график работы районной больницы в праздники

Нижневартовская районная больница в Излучинске (ХМАО) изменит график работы во время праздников. Мэрия Нижневартовского района сообщила, что 23 февраля медучреждение не работает.
«Нижневартовская районная больница в праздничные дни работает по измененному графику. 22 февраля — с 08.00 до 16.00, 23 февраля — нерабочий день, 24 февраля — с 08.00 до 13.00», — сообщила администрация района на официальном сайте.
Стационар больницы работает круглосуточно. В экстренных случаях врачи рекомендуют жителям обращаться в Отделение скорой медицинской помощи по телефонам 103, 112.
Ранее URA.RU писало, что Депздрав сообщил о графике работы поликлиник ХМАО в новогодние праздники. Приемные, стационарные отделения и травмпункты по всему региону работали круглосуточно.
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