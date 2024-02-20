20 февраля 2024

Мэрия в ХМАО опубликовала график работы районной больницы в праздники

Нижневартовская районная больница изменит режим работы в праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовская районная больница не будет работать 23 февраля Фото:

Нижневартовская районная больница в Излучинске (ХМАО) изменит график работы во время праздников. Мэрия Нижневартовского района сообщила, что 23 февраля медучреждение не работает.

«Нижневартовская районная больница в праздничные дни работает по измененному графику. 22 февраля — с 08.00 до 16.00, 23 февраля — нерабочий день, 24 февраля — с 08.00 до 13.00», — сообщила администрация района на официальном сайте.

Стационар больницы работает круглосуточно. В экстренных случаях врачи рекомендуют жителям обращаться в Отделение скорой медицинской помощи по телефонам 103, 112.

Ранее URA.RU писало, что Депздрав сообщил о графике работы поликлиник ХМАО в новогодние праздники. Приемные, стационарные отделения и травмпункты по всему региону работали круглосуточно.

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Нижневартовская районная больница в Излучинске (ХМАО) изменит график работы во время праздников. Мэрия Нижневартовского района сообщила, что 23 февраля медучреждение не работает. «Нижневартовская районная больница в праздничные дни работает по измененному графику. 22 февраля — с 08.00 до 16.00, 23 февраля — нерабочий день, 24 февраля — с 08.00 до 13.00», — сообщила администрация района на официальном сайте. Стационар больницы работает круглосуточно. В экстренных случаях врачи рекомендуют жителям обращаться в Отделение скорой медицинской помощи по телефонам 103, 112. Ранее URA.RU писало, что Депздрав сообщил о графике работы поликлиник ХМАО в новогодние праздники. Приемные, стационарные отделения и травмпункты по всему региону работали круглосуточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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