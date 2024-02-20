В Екатеринбурге гаишники увольняются перед приходом нового шефа

21 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Некоторые сотрудники ОГИБДД Екатеринбурга недовольны новым руководством (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Порядка 40 сотрудников ОГИБДД Екатеринбурга написали рапорты на увольнение, узнав о назначении нового руководителя — Романа Ярыша. По мнению источника URA.RU в правоохранительных органах, отток полицейских напрямую связан с приходом нового шефа. «Многие не рады назначению Ярыша. Они считают его жестоким и грубым руководителем. Поэтому некоторые решили уйти по выслуге лет, остальные — написали по собственному желанию. За последние две недели рапорты сдали около 40 человек», — поделился собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сказали URA.RU, что информация об увольнении сотрудников не соответствует действительности. По данным инсайдера, Ярыша могут официально представить уже 22 февраля. Но его первый рабочий день в новой должности, вероятно, будет 26 февраля. «Не исключаю, что могут и 23-го числа собрать гарнизон для торжественного представления нового начальника. Или могут объявить о назначении Ярыша на селекторном совещании в понедельник», — думает источник URA.RU. О том, что в ОГИБДД Екатеринбурга появится начальник, URA.RU сообщило 9 января. Полновесного руководителя в екатеринбургской Госавтоинспекции не было два года — после того, как Вадим Буйдалин ушел на пенсию. До этого Ярыш с 2020 года работал на аналогичной должности в ОГИБДД Первоуральска. Однако в 2013-м он уходил во вневедомственную охрану — из-за конфликта с бывшим шефом ГИБДД Свердловской области ныне покойным Юрием Деминым. Обратно в Госавтоинспекцию он вернулся весной 2017 года Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 40 сотрудников ОГИБДД Екатеринбурга написали рапорты на увольнение, узнав о назначении нового руководителя — Романа Ярыша. По мнению источника URA.RU в правоохранительных органах, отток полицейских напрямую связан с приходом нового шефа. «Многие не рады назначению Ярыша. Они считают его жестоким и грубым руководителем. Поэтому некоторые решили уйти по выслуге лет, остальные — написали по собственному желанию. За последние две недели рапорты сдали около 40 человек», — поделился собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сказали URA.RU, что информация об увольнении сотрудников не соответствует действительности. По данным инсайдера, Ярыша могут официально представить уже 22 февраля. Но его первый рабочий день в новой должности, вероятно, будет 26 февраля. «Не исключаю, что могут и 23-го числа собрать гарнизон для торжественного представления нового начальника. Или могут объявить о назначении Ярыша на селекторном совещании в понедельник», — думает источник URA.RU. О том, что в ОГИБДД Екатеринбурга появится начальник, URA.RU сообщило 9 января. Полновесного руководителя в екатеринбургской Госавтоинспекции не было два года — после того, как Вадим Буйдалин ушел на пенсию. До этого Ярыш с 2020 года работал на аналогичной должности в ОГИБДД Первоуральска. Однако в 2013-м он уходил во вневедомственную охрану — из-за конфликта с бывшим шефом ГИБДД Свердловской области ныне покойным Юрием Деминым. Обратно в Госавтоинспекцию он вернулся весной 2017 года