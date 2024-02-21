Qiwi-кошельки начали блокировать пополнения, но пока дают вывести средства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лицензия у QIWI Банка была отозвана 21 февраля Фото:

Кошелек Qiwi работает с перебоями — идут блокировки пополнения, однако вывести деньги еще можно. В этом убедился корреспондент URA.RU.

У пользователей еще есть возможность воспользоваться деньгами для вывода. Однако пополнить баланс уже невозможно, сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. Отмечалось, что Qiwi мог открыть кошелек без ведома пользователя. Также банк был замешан в теневом бизнесе — через него отмывались деньги, полученные через криптообменники и онлайн-казино.

Работает ли вывод денег из QIWI
Вывод денег еще работает
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Работает ли пополнение денег в QIWI
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Кошелек Qiwi работает с перебоями — идут блокировки пополнения, однако вывести деньги еще можно. В этом убедился корреспондент URA.RU. У пользователей еще есть возможность воспользоваться деньгами для вывода. Однако пополнить баланс уже невозможно, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. Отмечалось, что Qiwi мог открыть кошелек без ведома пользователя. Также банк был замешан в теневом бизнесе — через него отмывались деньги, полученные через криптообменники и онлайн-казино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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