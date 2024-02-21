Лицензия у QIWI Банка была отозвана 21 февраля
Кошелек Qiwi работает с перебоями — идут блокировки пополнения, однако вывести деньги еще можно. В этом убедился корреспондент URA.RU.
У пользователей еще есть возможность воспользоваться деньгами для вывода. Однако пополнить баланс уже невозможно, сообщает корреспондент URA.RU.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. Отмечалось, что Qiwi мог открыть кошелек без ведома пользователя. Также банк был замешан в теневом бизнесе — через него отмывались деньги, полученные через криптообменники и онлайн-казино.
Вывод денег еще работает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.