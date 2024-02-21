Qiwi-кошельки начали блокировать пополнения, но пока дают вывести средства. Фото

21 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Лицензия у QIWI Банка была отозвана 21 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Кошелек Qiwi работает с перебоями — идут блокировки пополнения, однако вывести деньги еще можно. В этом убедился корреспондент URA.RU. У пользователей еще есть возможность воспользоваться деньгами для вывода. Однако пополнить баланс уже невозможно, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. Отмечалось, что Qiwi мог открыть кошелек без ведома пользователя. Также банк был замешан в теневом бизнесе — через него отмывались деньги, полученные через криптообменники и онлайн-казино. Вывод денег еще работает Фото: скрин приложения «QIWI Кошелек» Фото: скрин сайта «QIWI Кошелек»

Кошелек Qiwi работает с перебоями — идут блокировки пополнения, однако вывести деньги еще можно. В этом убедился корреспондент URA.RU. У пользователей еще есть возможность воспользоваться деньгами для вывода. Однако пополнить баланс уже невозможно, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. Отмечалось, что Qiwi мог открыть кошелек без ведома пользователя. Также банк был замешан в теневом бизнесе — через него отмывались деньги, полученные через криптообменники и онлайн-казино.