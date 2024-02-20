20 февраля 2024

У курганца за пьяную езду конфисковали автомобиль стоимостью более 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, прокурор, обвинение, суд
По решению суда мужчине предстоит 280 часов обязательных работ Фото:

Житель Частоозерского округа в Курганской области признан виновным в пьяной езде, за что лишился машины, которую оценили в 1,3 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Курганской области через сайт.

«Петуховский районный суд вынес приговор в отношении жителя Частоозерского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) <…> Автомобиль марки Hyundai Creta, стоимостью более 1,3 млн рублей, конфискован в доход государства», — указано на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, 9 октября 2023 года пьяный житель Частоозерского округа управлял автомобилем. За это суд вынес решение наказать курганца конфискацией машины, назначить 280 часов обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, которая подразумевает управление транспортом. Приговор, вынесенный мужчине, вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области стало больше смертельных аварий на дороге из-за пьяных водителей. Общая статистика по случаям ДТП показывает, что число аварий в регионе снизилось.

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Житель Частоозерского округа в Курганской области признан виновным в пьяной езде, за что лишился машины, которую оценили в 1,3 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Курганской области через сайт. «Петуховский районный суд вынес приговор в отношении жителя Частоозерского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) <…> Автомобиль марки Hyundai Creta, стоимостью более 1,3 млн рублей, конфискован в доход государства», — указано на сайте ведомства. По информации прокуратуры, 9 октября 2023 года пьяный житель Частоозерского округа управлял автомобилем. За это суд вынес решение наказать курганца конфискацией машины, назначить 280 часов обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, которая подразумевает управление транспортом. Приговор, вынесенный мужчине, вступил в силу. Ранее URA.RU сообщило, что в Курганской области стало больше смертельных аварий на дороге из-за пьяных водителей. Общая статистика по случаям ДТП показывает, что число аварий в регионе снизилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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