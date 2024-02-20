В Тюмени пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных

21 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Инвестиционные уполномоченные должны привлекать инвестиции в регионы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область станет первым регионом, в котором пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона. «24 и 25 апреля 2024 года регион поделится своим опытом и успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов. Всего в стране пройдет 4 форума — эстафетную палочку проведения такого масштабного мероприятия Тюмень передаст Татарстану, Липецкой области и Сочи», — указано в сообщении Инвестиционного портала Тюменской области. В сентябре 2023 регионам РФ было рекомендовано сформировать институт муниципальных инвеступолномоченных, главная задача которых — привлечение инвестиций. Инвестиционные уполномоченные есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что инвесторы пополнят бюджет Тюменской области на сумму четыре миллиарда рублей. Их бизнес-проекты будут реализованы в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Они помогут создать 188 рабочих мест.

Тюменская область станет первым регионом, в котором пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона. «24 и 25 апреля 2024 года регион поделится своим опытом и успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов. Всего в стране пройдет 4 форума — эстафетную палочку проведения такого масштабного мероприятия Тюмень передаст Татарстану, Липецкой области и Сочи», — указано в сообщении Инвестиционного портала Тюменской области. В сентябре 2023 регионам РФ было рекомендовано сформировать институт муниципальных инвеступолномоченных, главная задача которых — привлечение инвестиций. Инвестиционные уполномоченные есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что инвесторы пополнят бюджет Тюменской области на сумму четыре миллиарда рублей. Их бизнес-проекты будут реализованы в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Они помогут создать 188 рабочих мест.