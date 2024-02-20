20 февраля 2024

В Тюмени пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кванториум. Москва, старт, ии, проектирование, экономика, бизнесмен, кнопка, бизнес, наука, инвестиции, запуск, инновации, технологии, искуственный интеллект, управление, ai, нейросети
Инвестиционные уполномоченные должны привлекать инвестиции в регионы РФ Фото:

Тюменская область станет первым регионом, в котором пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона.

«24 и 25 апреля 2024 года регион поделится своим опытом и успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов. Всего в стране пройдет 4 форума — эстафетную палочку проведения такого масштабного мероприятия Тюмень передаст Татарстану, Липецкой области и Сочи», — указано в сообщении Инвестиционного портала Тюменской области.

В сентябре 2023 регионам РФ было рекомендовано сформировать институт муниципальных инвеступолномоченных, главная задача которых — привлечение инвестиций. Инвестиционные уполномоченные есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что инвесторы пополнят бюджет Тюменской области на сумму четыре миллиарда рублей. Их бизнес-проекты будут реализованы в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Они помогут создать 188 рабочих мест.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область станет первым регионом, в котором пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона. «24 и 25 апреля 2024 года регион поделится своим опытом и успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов. Всего в стране пройдет 4 форума — эстафетную палочку проведения такого масштабного мероприятия Тюмень передаст Татарстану, Липецкой области и Сочи», — указано в сообщении Инвестиционного портала Тюменской области. В сентябре 2023 регионам РФ было рекомендовано сформировать институт муниципальных инвеступолномоченных, главная задача которых — привлечение инвестиций. Инвестиционные уполномоченные есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что инвесторы пополнят бюджет Тюменской области на сумму четыре миллиарда рублей. Их бизнес-проекты будут реализованы в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Они помогут создать 188 рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...