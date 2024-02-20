В Тюмени пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных

Тюменская область станет первым регионом, в котором пройдет первый всероссийский форум инвестиционных уполномоченных. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона.
«24 и 25 апреля 2024 года регион поделится своим опытом и успешными практиками по привлечению инвесторов, сопровождению бизнес-проектов. Всего в стране пройдет 4 форума — эстафетную палочку проведения такого масштабного мероприятия Тюмень передаст Татарстану, Липецкой области и Сочи», — указано в сообщении Инвестиционного портала Тюменской области.
В сентябре 2023 регионам РФ было рекомендовано сформировать институт муниципальных инвеступолномоченных, главная задача которых — привлечение инвестиций. Инвестиционные уполномоченные есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что инвесторы пополнят бюджет Тюменской области на сумму четыре миллиарда рублей. Их бизнес-проекты будут реализованы в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Они помогут создать 188 рабочих мест.
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