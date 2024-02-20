У кандидата на пост мэра Кургана Асташина появились претензии к отбору

Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин считает, что местные власти сделали конкурс по отбору претендентов на эту должность неудобным для иногородних кандидатов и засекретили часть своей работы. Из-за этого не все желающие могут принять в нем участие и у кандидатов, в которых заинтересованы власти, больше шансов выиграть. Об этом он сообщил URA.RU и пообещал в ближайшее время подробнее рассказать про проблемы, которые возникли во время конкурса.
«Люди дают согласие на обработку персональных данных, а их фамилии засекретили. И почему само собеседование проходит в закрытом режиме? С момента работы комиссии до выборов неделя, что также неудобно иногородним. Это можно было сделать в смежные дни. Все сделано так, чтобы никто ничего не знал. Это делается, чтобы продвинуть своего кандидата», — считает Асташин.
Также он не понимает, почему в Кургане был личный прием документов, хотя в других регионах с помощью системы, разработанной Минцифры, это можно сделать удаленно. Также он отметил, что в других конкурсах результаты рассмотрения документов оглашали претендентам за две-три недели, и кандидат мог все спланировать, а в Кургане сообщили только за день до собеседования.
Всего в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Кургана участвуют десять кандидатов. Асташин, узнав, что его допустили до второго этапа конкурса, поехал в Курган из Краснодара, где живет, но не успел добраться.
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