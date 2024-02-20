У кандидата на пост мэра Кургана Асташина появились претензии к отбору

21 февраля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Кандидат Артем Асташин считает, что власти Кургана усложнили для претендентов участие в конкурсе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин считает, что местные власти сделали конкурс по отбору претендентов на эту должность неудобным для иногородних кандидатов и засекретили часть своей работы. Из-за этого не все желающие могут принять в нем участие и у кандидатов, в которых заинтересованы власти, больше шансов выиграть. Об этом он сообщил URA.RU и пообещал в ближайшее время подробнее рассказать про проблемы, которые возникли во время конкурса. «Люди дают согласие на обработку персональных данных, а их фамилии засекретили. И почему само собеседование проходит в закрытом режиме? С момента работы комиссии до выборов неделя, что также неудобно иногородним. Это можно было сделать в смежные дни. Все сделано так, чтобы никто ничего не знал. Это делается, чтобы продвинуть своего кандидата», — считает Асташин. Также он не понимает, почему в Кургане был личный прием документов, хотя в других регионах с помощью системы, разработанной Минцифры, это можно сделать удаленно. Также он отметил, что в других конкурсах результаты рассмотрения документов оглашали претендентам за две-три недели, и кандидат мог все спланировать, а в Кургане сообщили только за день до собеседования. Всего в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Кургана участвуют десять кандидатов. Асташин, узнав, что его допустили до второго этапа конкурса, поехал в Курган из Краснодара, где живет, но не успел добраться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин считает, что местные власти сделали конкурс по отбору претендентов на эту должность неудобным для иногородних кандидатов и засекретили часть своей работы. Из-за этого не все желающие могут принять в нем участие и у кандидатов, в которых заинтересованы власти, больше шансов выиграть. Об этом он сообщил URA.RU и пообещал в ближайшее время подробнее рассказать про проблемы, которые возникли во время конкурса. «Люди дают согласие на обработку персональных данных, а их фамилии засекретили. И почему само собеседование проходит в закрытом режиме? С момента работы комиссии до выборов неделя, что также неудобно иногородним. Это можно было сделать в смежные дни. Все сделано так, чтобы никто ничего не знал. Это делается, чтобы продвинуть своего кандидата», — считает Асташин. Также он не понимает, почему в Кургане был личный прием документов, хотя в других регионах с помощью системы, разработанной Минцифры, это можно сделать удаленно. Также он отметил, что в других конкурсах результаты рассмотрения документов оглашали претендентам за две-три недели, и кандидат мог все спланировать, а в Кургане сообщили только за день до собеседования. Всего в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Кургана участвуют десять кандидатов. Асташин, узнав, что его допустили до второго этапа конкурса, поехал в Курган из Краснодара, где живет, но не успел добраться.