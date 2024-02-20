Кандидат в мэры Асташин не смог приехать в Курган

21 февраля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана проходит собеседование на конкурс, но Алексей Асташин (слева) не успел на него приехать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Алексей Асташин, ставший кандидатом на пост главы Кургана, не смог приехать на собеседование. Ему необходимо было за 20 часов добраться из Краснодара, где он живет, в Курган. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Из Краснодара в Курган рейса нет, только из Сочи. Если ехать на машине, с учетом перевалов, серпантинов и т. д., то можно доехать за 5 часов. Выехал на автомобиле и попал в огромную пробку под Туапсе. Простоял два часа в ней и понял, что на самолет не успеваю, билетов при этом в интернете не купить. То есть авария с большегрузом порушила все планы стать мэром Кургана», — пояснил Асташин. URA.RU писало, что Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра. О том, что он прошел во второй тур и ему сообщили 20 февраля. При этом для участия в собеседовании 21 февраля ему необходимо было присутствовать лично. Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая тоже участвует в конкурсе.

Алексей Асташин, ставший кандидатом на пост главы Кургана, не смог приехать на собеседование. Ему необходимо было за 20 часов добраться из Краснодара, где он живет, в Курган. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Из Краснодара в Курган рейса нет, только из Сочи. Если ехать на машине, с учетом перевалов, серпантинов и т. д., то можно доехать за 5 часов. Выехал на автомобиле и попал в огромную пробку под Туапсе. Простоял два часа в ней и понял, что на самолет не успеваю, билетов при этом в интернете не купить. То есть авария с большегрузом порушила все планы стать мэром Кургана», — пояснил Асташин. URA.RU писало, что Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра. О том, что он прошел во второй тур и ему сообщили 20 февраля. При этом для участия в собеседовании 21 февраля ему необходимо было присутствовать лично. Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая тоже участвует в конкурсе.