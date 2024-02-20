20 февраля 2024

Кандидат в мэры Асташин не смог приехать в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с избирателями. Курган, ильтяков александр, асташин алексей
В мэрии Кургана проходит собеседование на конкурс, но Алексей Асташин (слева) не успел на него приехать Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Алексей Асташин, ставший кандидатом на пост главы Кургана, не смог приехать на собеседование. Ему необходимо было за 20 часов добраться из Краснодара, где он живет, в Курган. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.

«Из Краснодара в Курган рейса нет, только из Сочи. Если ехать на машине, с учетом перевалов, серпантинов и т. д., то можно доехать за 5 часов. Выехал на автомобиле и попал в огромную пробку под Туапсе. Простоял два часа в ней и понял, что на самолет не успеваю, билетов при этом в интернете не купить. То есть авария с большегрузом порушила все планы стать мэром Кургана», — пояснил Асташин.

URA.RU писало, что Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра. О том, что он прошел во второй тур и ему сообщили 20 февраля. При этом для участия в собеседовании 21 февраля ему необходимо было присутствовать лично.

Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая тоже участвует в конкурсе.

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Алексей Асташин, ставший кандидатом на пост главы Кургана, не смог приехать на собеседование. Ему необходимо было за 20 часов добраться из Краснодара, где он живет, в Курган. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Из Краснодара в Курган рейса нет, только из Сочи. Если ехать на машине, с учетом перевалов, серпантинов и т. д., то можно доехать за 5 часов. Выехал на автомобиле и попал в огромную пробку под Туапсе. Простоял два часа в ней и понял, что на самолет не успеваю, билетов при этом в интернете не купить. То есть авария с большегрузом порушила все планы стать мэром Кургана», — пояснил Асташин. URA.RU писало, что Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра. О том, что он прошел во второй тур и ему сообщили 20 февраля. При этом для участия в собеседовании 21 февраля ему необходимо было присутствовать лично. Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая тоже участвует в конкурсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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