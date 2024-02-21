В QIWI Банке назначена временная администрация

21 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Временная администрация назначается до признания QIWI Банка банкротом Фото: Илья Московец © URA.RU В QIWI Банке с 21 февраля назначена временная администрация. Это следует из приказа Центробанка РФ. «Назначить с 21 февраля 2024 года временную администрацию по управлению кредитной организацией <…> до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства», — сказано в приказе за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Документ размещен на сайте регулятора. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Полномочия исполнительных органов QIWI Банка приостановлены. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одной из причин стали систематические нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

В QIWI Банке с 21 февраля назначена временная администрация. Это следует из приказа Центробанка РФ. «Назначить с 21 февраля 2024 года временную администрацию по управлению кредитной организацией <…> до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства», — сказано в приказе за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Документ размещен на сайте регулятора. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Полномочия исполнительных органов QIWI Банка приостановлены. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одной из причин стали систематические нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.