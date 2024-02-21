В QIWI Банке назначена временная администрация

В QIWI Банке с 21 февраля назначена временная администрация. Это следует из приказа Центробанка РФ.
«Назначить с 21 февраля 2024 года временную администрацию по управлению кредитной организацией <…> до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства», — сказано в приказе за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Документ
Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. Полномочия исполнительных органов QIWI Банка приостановлены.
Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Одной из причин стали систематические нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.