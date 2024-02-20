Центр беспилотников под Екатеринбургом построят за два года

21 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Рядом с технопарком «Университетский» появится научно-производственный центр беспилотных авиасистем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском технопарке «Университетский» в этом году начнется строительство двух корпусов, площадь каждого — три тысячи квадратных метров. В 2026 году на площадках откроют научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, передает корреспондент URA.RU. «Площадь „Университетского“ сейчас 28 тысяч квадратных метров. На его же земле построим еще два корпуса по три тысячи квадратных метров. В этом году начинаем, в следующем закончим», — рассказал Шмыков. Софинансировать проект будут из федерального бюджета. В числе потенциальных резидентов — 15 компаний, которые будут заниматься полным циклом производства дронов — от разработки до сертификации и серийного выпуска. Как ранее сообщало URA.RU, НПЦ начнет работу, в частности, с создания БАС самолетного для доставки грузов в труднодоступные районы.

В екатеринбургском технопарке «Университетский» в этом году начнется строительство двух корпусов, площадь каждого — три тысячи квадратных метров. В 2026 году на площадках откроют научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, передает корреспондент URA.RU. «Площадь „Университетского“ сейчас 28 тысяч квадратных метров. На его же земле построим еще два корпуса по три тысячи квадратных метров. В этом году начинаем, в следующем закончим», — рассказал Шмыков. Софинансировать проект будут из федерального бюджета. В числе потенциальных резидентов — 15 компаний, которые будут заниматься полным циклом производства дронов — от разработки до сертификации и серийного выпуска. Как ранее сообщало URA.RU, НПЦ начнет работу, в частности, с создания БАС самолетного для доставки грузов в труднодоступные районы.