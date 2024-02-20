Жена губернатора Ирина Текслер расплакалась на похоронах челябинского дирижера. Фото, видео

21 февраля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Смерть Абдурахманова стала невосполнимой потерей, считают Ирина и Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Алексея Текслера Ирина не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым. Супруга главы региона назвала смерть маэстро невосполнимой утратой, передает корреспондент URA.RU. «Адик Аскарович сделал намного больше, чем мы для него. Мне кажется, что мы так мало для него сделали, а он так много нам дал. Это невосполнимая утрата», — заявила Ирина Текслер в прощальной речи. Супруга губернатора не могла сдержать слез на сцене. Супруга губернатора выразила сочувствие и соболезнования семье дирижера. Она отметила, что у Абдурахманова с супругой была особая связь и безграничная любовь. Жена губернатора обещала сделать все возможное для того, чтобы Абдурахманов посмертно получил звание Народного артиста РФ. Она сожалеет, что дирижер не смог получить его при жизни. Едва сдерживал слезы и глава региона. Текслер выразил соболезнования родным и близким дирижера, назвав его смерть невосполнимой потерей. Абдурахманов скончался от инфаркта на 63-м году жизни 19 февраля. Заслуженный артист РФ Денис Мацуев назвал уход дирижера шоком для всех. Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Правительство региона рассматривает вопрос об увековечивании памяти музыканта. Ирина Текслер не смогла сдержать слез во время прощальной речи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прощание с дирижером состоялось 21 февраля в Челябинской филармонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена губернатора Алексея Текслера Ирина не смогла сдержать слез во время церемонии прощания с главным дирижером Челябинской филармонии Адиком Абдурахмановым. Супруга главы региона назвала смерть маэстро невосполнимой утратой, передает корреспондент URA.RU. «Адик Аскарович сделал намного больше, чем мы для него. Мне кажется, что мы так мало для него сделали, а он так много нам дал. Это невосполнимая утрата», — заявила Ирина Текслер в прощальной речи. Супруга губернатора не могла сдержать слез на сцене. Супруга губернатора выразила сочувствие и соболезнования семье дирижера. Она отметила, что у Абдурахманова с супругой была особая связь и безграничная любовь. Жена губернатора обещала сделать все возможное для того, чтобы Абдурахманов посмертно получил звание Народного артиста РФ. Она сожалеет, что дирижер не смог получить его при жизни. Едва сдерживал слезы и глава региона. Текслер выразил соболезнования родным и близким дирижера, назвав его смерть невосполнимой потерей. Абдурахманов скончался от инфаркта на 63-м году жизни 19 февраля. Заслуженный артист РФ Денис Мацуев назвал уход дирижера шоком для всех. Текслер выразил глубокие соболезнования семье Абдурахманова. Правительство региона рассматривает вопрос об увековечивании памяти музыканта.