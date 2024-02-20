Смерть главного челябинского дирижера Абдурахманова шокировала пианиста Мацуева

Пианист Мацуев: смерть Абдурахманова стала полной неожиданностью и шоком

20 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Смерть главного челябинского дирижера стала шоком для Дениса Мацуева Фото: Александр Мамаев © URA.RU Заслуженный артист РФ Денис Мацуев выразил соболезнования семье главного дирижера Челябинской филармонии Адика Абдурахманова. Пианист назвал смерть коллеги шоком для всех, кто знал Абдурахманова. «Безвременный уход Адика Абдурахманова— это огромный шок для всех, кто его знал, кто с ним работал. Сейчас сложно что-то говорить: известие о смерти маэстро стало полной неожиданностью и шоком. Я понимаю, насколько тяжело сейчас его родным и близким, всему коллективу Челябинской филармонии, Челябинскому оркестру», — сообщил Мацуев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пианист вспомнил о том, как выступал на сцене с Абдурахмановым и назвал появление первого симфонического оркестра в Челябинске его заслугой. Оркестр вырос под управлением ушедшего из жизни дирижера, считает Мацуев. О смерти Абдурахманова стало известно 19 февраля. Дирижер ушел из жизни на 63-м году жизни из-за инфаркта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует увековечить память музыканта. Прощание с артистом состоится 21 февраля в Челябинской филармонии.

Заслуженный артист РФ Денис Мацуев выразил соболезнования семье главного дирижера Челябинской филармонии Адика Абдурахманова. Пианист назвал смерть коллеги шоком для всех, кто знал Абдурахманова. «Безвременный уход Адика Абдурахманова— это огромный шок для всех, кто его знал, кто с ним работал. Сейчас сложно что-то говорить: известие о смерти маэстро стало полной неожиданностью и шоком. Я понимаю, насколько тяжело сейчас его родным и близким, всему коллективу Челябинской филармонии, Челябинскому оркестру», — сообщил Мацуев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пианист вспомнил о том, как выступал на сцене с Абдурахмановым и назвал появление первого симфонического оркестра в Челябинске его заслугой. Оркестр вырос под управлением ушедшего из жизни дирижера, считает Мацуев. О смерти Абдурахманова стало известно 19 февраля. Дирижер ушел из жизни на 63-м году жизни из-за инфаркта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует увековечить память музыканта. Прощание с артистом состоится 21 февраля в Челябинской филармонии.