Расторгуев хочет исполнить хит ST «Дай ему сил», который пели всем фронтом. Видео

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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , расторгуев николай, любэ
Николай Расторгуев репетирует песню рэпера ST, которая посвящена спецоперации Фото:

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев активно репетирует песню «Дай ему сил», сообщают СМИ. Ранее ее выпустил рэпер ST, который для съемок клипа отправился в зону спецоперации. Песня обрела популярность среди бойцов СВО и тех, кто оказывает им поддержку.

«Расторгуев репетирует песню „Дай ему сил“, которую недавно выпустил ST. Певец решил исполнить ее на своем юбилейном концерте», — сообщает telegram-канал «Известия».

До этого ST спел композицию на линии фронта перед военнослужащими Росгвардии. Там был запущен флешмоб, в котором военные исполняют композицию на разных участках спецоперации.

Также ST снял клип в зоне СВО. Съемки прошли в окопах и блиндажах. Сам рэпер признался, что композиция не совсем в его репертуаре. Однако после того, как он спел ее своим друзьям, они задались вопросом: «Почему не выпускаешь?».

Рэпер рассказал, что снимать видео для этой песни в павильоне категорически нельзя. Важно было показать настоящих героев, которые защищают Россию.

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев активно репетирует песню «Дай ему сил», сообщают СМИ. Ранее ее выпустил рэпер ST, который для съемок клипа отправился в зону спецоперации. Песня обрела популярность среди бойцов СВО и тех, кто оказывает им поддержку. «Расторгуев репетирует песню „Дай ему сил“, которую недавно выпустил ST. Певец решил исполнить ее на своем юбилейном концерте», — сообщает telegram-канал «Известия». До этого ST спел композицию на линии фронта перед военнослужащими Росгвардии. Там был запущен флешмоб, в котором военные исполняют композицию на разных участках спецоперации. Также ST снял клип в зоне СВО. Съемки прошли в окопах и блиндажах. Сам рэпер признался, что композиция не совсем в его репертуаре. Однако после того, как он спел ее своим друзьям, они задались вопросом: «Почему не выпускаешь?». Рэпер рассказал, что снимать видео для этой песни в павильоне категорически нельзя. Важно было показать настоящих героев, которые защищают Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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