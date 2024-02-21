Николай Расторгуев репетирует песню рэпера ST, которая посвящена спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев активно репетирует песню «Дай ему сил», сообщают СМИ. Ранее ее выпустил рэпер ST, который для съемок клипа отправился в зону спецоперации. Песня обрела популярность среди бойцов СВО и тех, кто оказывает им поддержку.

«Расторгуев репетирует песню „Дай ему сил“, которую недавно выпустил ST. Певец решил исполнить ее на своем юбилейном концерте», — сообщает telegram-канал «Известия».

До этого ST спел композицию на линии фронта перед военнослужащими Росгвардии. Там был запущен флешмоб, в котором военные исполняют композицию на разных участках спецоперации.

Также ST снял клип в зоне СВО. Съемки прошли в окопах и блиндажах. Сам рэпер признался, что композиция не совсем в его репертуаре. Однако после того, как он спел ее своим друзьям, они задались вопросом: «Почему не выпускаешь?».

Рэпер рассказал, что снимать видео для этой песни в павильоне категорически нельзя. Важно было показать настоящих героев, которые защищают Россию.