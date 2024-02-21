Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 февраля открыл новую школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился и детский сад», — сообщил Текслер.
Губернатор уверен, что новая школа станет местом притяжения для жителей Сарафаново. В ней будут работать спортивные секции, филиал детской школы искусств, найдут реализацию другие образовательные программы.
Текслер добавил, что за несколько лет в регионе построено 15 новых школ, еще 67 отремонтировано. Он выразил уверенность, что эта работа продолжится, потому что сделать нужно еще очень много.
Школу в деревне Сарафаново должны были сдать еще в 2021 году, однако подрядчик не выполнил обязательств и даже начал разбирать стройку. Местные жители пожаловались губернатору в группу «А.Л. Текслер, помоги!», после чего глава региона взял стройку на контроль и поручил достроить школу. В последний раз Текслер посетил стройплощадку в ноябре 2023 года, когда готовность учреждения оценивалась в 85%.
Школу должны были сдать еще в 2021 году
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Алексей Текслер пообщался с юными жителями деревни
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор пожелал первоклассникам удачи
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 февраля открыл новую школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился и детский сад», — сообщил Текслер. Губернатор уверен, что новая школа станет местом притяжения для жителей Сарафаново. В ней будут работать спортивные секции, филиал детской школы искусств, найдут реализацию другие образовательные программы. Текслер добавил, что за несколько лет в регионе построено 15 новых школ, еще 67 отремонтировано. Он выразил уверенность, что эта работа продолжится, потому что сделать нужно еще очень много. Школу в деревне Сарафаново должны были сдать еще в 2021 году, однако подрядчик не выполнил обязательств и даже начал разбирать стройку. Местные жители пожаловались губернатору в группу «А.Л. Текслер, помоги!», после чего глава региона взял стройку на контроль и поручил достроить школу. В последний раз Текслер посетил стройплощадку в ноябре 2023 года, когда готовность учреждения оценивалась в 85%.