Губернатор Текслер открыл школу в челябинской деревне. Фото

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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер открыл долгожданную школу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 февраля открыл новую школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился и детский сад», — сообщил Текслер.

Губернатор уверен, что новая школа станет местом притяжения для жителей Сарафаново. В ней будут работать спортивные секции, филиал детской школы искусств, найдут реализацию другие образовательные программы.

Текслер добавил, что за несколько лет в регионе построено 15 новых школ, еще 67 отремонтировано. Он выразил уверенность, что эта работа продолжится, потому что сделать нужно еще очень много.

Школу в деревне Сарафаново должны были сдать еще в 2021 году, однако подрядчик не выполнил обязательств и даже начал разбирать стройку. Местные жители пожаловались губернатору в группу «А.Л. Текслер, помоги!», после чего глава региона взял стройку на контроль и поручил достроить школу. В последний раз Текслер посетил стройплощадку в ноябре 2023 года, когда готовность учреждения оценивалась в 85%.

Школу должны были сдать еще в 2021 году
Школу должны были сдать еще в 2021 году
Фото:
Алексей Текслер пообщался с юными жителями деревни
Алексей Текслер пообщался с юными жителями деревни
Фото:
Губернатор пожелал первоклассникам удачи
Губернатор пожелал первоклассникам удачи
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 февраля открыл новую школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился и детский сад», — сообщил Текслер. Губернатор уверен, что новая школа станет местом притяжения для жителей Сарафаново. В ней будут работать спортивные секции, филиал детской школы искусств, найдут реализацию другие образовательные программы. Текслер добавил, что за несколько лет в регионе построено 15 новых школ, еще 67 отремонтировано. Он выразил уверенность, что эта работа продолжится, потому что сделать нужно еще очень много. Школу в деревне Сарафаново должны были сдать еще в 2021 году, однако подрядчик не выполнил обязательств и даже начал разбирать стройку. Местные жители пожаловались губернатору в группу «А.Л. Текслер, помоги!», после чего глава региона взял стройку на контроль и поручил достроить школу. В последний раз Текслер посетил стройплощадку в ноябре 2023 года, когда готовность учреждения оценивалась в 85%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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