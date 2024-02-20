20 февраля 2024

Власти Сургута закрыли ДК в центре города из-за аварийного состояния здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской культурный центр. Сургут, городской культурный центр, дк строитель
Эксплуатация здания приостановлена до решения эксперта Фото:

Власти Сургута закрыли городской культурный центр (бывший ДК «Строитель») из-за аварийного состояния здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации.

«На основании визуального осмотра и полученных предварительных данных установлено, что объект находится в аварийном техническом состоянии. Эксплуатация здания приостановлена», — сообщили в мэрии.

После заключения эксперта будет решаться вопрос о дальнейшей эксплуатации здания. «Администрацией города проводятся мероприятия по оценке наличия угроз безопасности дальнейшей эксплуатации, прорабатываются варианты размещения учреждения на иных площадках в случае подтверждения аварийного состояния и запрета эксплуатации», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют снести городской культурный центр в центре города. На месте ДК планируется построить новый тематический центр.

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Власти Сургута закрыли городской культурный центр (бывший ДК «Строитель») из-за аварийного состояния здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации. «На основании визуального осмотра и полученных предварительных данных установлено, что объект находится в аварийном техническом состоянии. Эксплуатация здания приостановлена», — сообщили в мэрии. После заключения эксперта будет решаться вопрос о дальнейшей эксплуатации здания. «Администрацией города проводятся мероприятия по оценке наличия угроз безопасности дальнейшей эксплуатации, прорабатываются варианты размещения учреждения на иных площадках в случае подтверждения аварийного состояния и запрета эксплуатации», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют снести городской культурный центр в центре города. На месте ДК планируется построить новый тематический центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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