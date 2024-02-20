Власти Сургута закрыли ДК в центре города из-за аварийного состояния здания

Власти Сургута закрыли городской культурный центр (бывший ДК «Строитель») из-за аварийного состояния здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации.
«На основании визуального осмотра и полученных предварительных данных установлено, что объект находится в аварийном техническом состоянии. Эксплуатация здания приостановлена», — сообщили в мэрии.
После заключения эксперта будет решаться вопрос о дальнейшей эксплуатации здания. «Администрацией города проводятся мероприятия по оценке наличия угроз безопасности дальнейшей эксплуатации, прорабатываются варианты размещения учреждения на иных площадках в случае подтверждения аварийного состояния и запрета эксплуатации», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют снести городской культурный центр в центре города. На месте ДК планируется построить новый тематический центр.
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