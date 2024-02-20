Сотрудников аппарата гордумы Тюмени заставят заниматься волонтерством

Аппаратчиков из тюменской гордумы отправят плести маскировочные сети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники аппарата гордумы Тюмени начнут заниматься волонтерством, как и их коллеги из заксобрания. По данным источников URA.RU, аппаратчиков в ближайшее время обяжут плести маскировочные сети для бойцов СВО.

«Спикер Светлана Иванова вдохновилась опытом Тюменской областной думы, где сотрудников также обязали заниматься плетением сетей и помогать вести хозяйство семьям бойцов СВО. Теперь она планирует внедрить такую же инициативу в свою вотчину», — делятся собеседники агентства.

У городской думы Тюмени уже есть собственное помещение для плетения маскировочных сетей, предназначенное для волонтеров и помощников депутатов. Оно открылось в январе на улице Щорса, 8. Вероятнее всего, туда будут отправлять и сотрудников аппарата.

Напомним, что у Тюменской городской думы есть свой волонтерский центр, который работает с весны 2022 года. Он оказывает помощь мобилизованным и их семьям. По словам пресс-секретаря думы Дениса Багрицкого, на сегодняшний день из личных средств депутатов и организаций, в которых они работают оказана помощь на сумму свыше более чем 14 млн 700 тысяч рублей.