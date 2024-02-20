В Перми объявлен срочный сбор медикаментов для медподразделений на СВО

21 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Медикаменты отправятся в зону проведения спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее, написано в группе «Вежливых людей» в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор! Участники группы, к нам обратились за помощью наши бойцы, нужно укомплектовать медицинские подразделения 394 мпс. Прошу не оставаться равнодушными, принять участие в сборе лекарств. Приносить препараты нужно по адресу Макаренко 30Б, в наш штаб», — сообщили волонтеры, помогающие фронту. Ранее пермяки помогли мотострелкам штурмовой роты, которые принимают участие в СВО. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности волонтерам. Сообщество «Вежливые люди» регулярно оказывает помощь участникам спецоперации. В разное время они отправляли на фронт технику и оборудование, квадрокоптеры, экипировку для военнослужащих.

Пермское волонтерское сообщество «Вежливые люди объявило срочный сбор для медицинских подразделений в зоне проведения спецоперации. Медикам необходимы лекарственные средства, мази, растворы, бинты и прочее, написано в группе «Вежливых людей» в соцсети «ВКонтакте». «Срочный сбор! Участники группы, к нам обратились за помощью наши бойцы, нужно укомплектовать медицинские подразделения 394 мпс. Прошу не оставаться равнодушными, принять участие в сборе лекарств. Приносить препараты нужно по адресу Макаренко 30Б, в наш штаб», — сообщили волонтеры, помогающие фронту. Ранее пермяки помогли мотострелкам штурмовой роты, которые принимают участие в СВО. В ответ бойцы записали видео со словами благодарности волонтерам. Сообщество «Вежливые люди» регулярно оказывает помощь участникам спецоперации. В разное время они отправляли на фронт технику и оборудование, квадрокоптеры, экипировку для военнослужащих.