Штурмовики на СВО записали видео для пермяков, которые оказали им помощь

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, солдат, штурмовик, тренировка на полигоне
Штурмовики поблагодарили за оказанную им помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мотострелки штурмовой роты, находящиеся на спецоперации, записали видео, адресованное пермякам. В нем они высказали слова благодарности за отправленную им помощь. Запись размещена на странице волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте».

«Обратная связь от бойцов 21 отдельной мотострелковой бригады первой штурмовой роты, Авдеевское направление. Спасибо, всем, кто участвует в помощи нашим бойцам», — написали представители организации. В свою очередь бойцы отметили, что остро нуждаются в тех вещах, которые им отправили пермяки. «Хотим выразить огромную благодарность за вещи, которые вы нам передали. Они нам очень нужны в такое тяжелое для нас время. Спасибо вам, „Вежливые люди“ города Перми!», — обратились бойцы с передовой к пермякам.

Ране благодарность своим землякам выразил боец из Чердыни, командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» с позывным «Турист». Помощь от «Вежливых людей получили и бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Пермяки передали им на передовую квадрокоптер DJI Mavic.

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Мотострелки штурмовой роты, находящиеся на спецоперации, записали видео, адресованное пермякам. В нем они высказали слова благодарности за отправленную им помощь. Запись размещена на странице волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «Обратная связь от бойцов 21 отдельной мотострелковой бригады первой штурмовой роты, Авдеевское направление. Спасибо, всем, кто участвует в помощи нашим бойцам», — написали представители организации. В свою очередь бойцы отметили, что остро нуждаются в тех вещах, которые им отправили пермяки. «Хотим выразить огромную благодарность за вещи, которые вы нам передали. Они нам очень нужны в такое тяжелое для нас время. Спасибо вам, „Вежливые люди“ города Перми!», — обратились бойцы с передовой к пермякам. Ране благодарность своим землякам выразил боец из Чердыни, командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» с позывным «Турист». Помощь от «Вежливых людей получили и бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Пермяки передали им на передовую квадрокоптер DJI Mavic.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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