Штурмовики на СВО записали видео для пермяков, которые оказали им помощь

19 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Штурмовики поблагодарили за оказанную им помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мотострелки штурмовой роты, находящиеся на спецоперации, записали видео, адресованное пермякам. В нем они высказали слова благодарности за отправленную им помощь. Запись размещена на странице волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «Обратная связь от бойцов 21 отдельной мотострелковой бригады первой штурмовой роты, Авдеевское направление. Спасибо, всем, кто участвует в помощи нашим бойцам», — написали представители организации. В свою очередь бойцы отметили, что остро нуждаются в тех вещах, которые им отправили пермяки. «Хотим выразить огромную благодарность за вещи, которые вы нам передали. Они нам очень нужны в такое тяжелое для нас время. Спасибо вам, „Вежливые люди“ города Перми!», — обратились бойцы с передовой к пермякам. Ране благодарность своим землякам выразил боец из Чердыни, командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» с позывным «Турист». Помощь от «Вежливых людей получили и бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Пермяки передали им на передовую квадрокоптер DJI Mavic.

Мотострелки штурмовой роты, находящиеся на спецоперации, записали видео, адресованное пермякам. В нем они высказали слова благодарности за отправленную им помощь. Запись размещена на странице волонтерской организации «Вежливые люди» в соцсети «ВКонтакте». «Обратная связь от бойцов 21 отдельной мотострелковой бригады первой штурмовой роты, Авдеевское направление. Спасибо, всем, кто участвует в помощи нашим бойцам», — написали представители организации. В свою очередь бойцы отметили, что остро нуждаются в тех вещах, которые им отправили пермяки. «Хотим выразить огромную благодарность за вещи, которые вы нам передали. Они нам очень нужны в такое тяжелое для нас время. Спасибо вам, „Вежливые люди“ города Перми!», — обратились бойцы с передовой к пермякам. Ране благодарность своим землякам выразил боец из Чердыни, командир батареи реактивной системы залпового огня «Град» с позывным «Турист». Помощь от «Вежливых людей получили и бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Пермяки передали им на передовую квадрокоптер DJI Mavic.