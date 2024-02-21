Челябинских водителей попросили не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

21 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

На трассах региона ожидаются неблагоприятные явления из-за аномальных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей просят не выезжать на трассы Челябинской области ночью и утром 22 февраля. О том, что следует воздержаться от поездок, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Предупреждаем о возможной непогоде: аномальных морозах. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют проверить исправность автомобилей, взять теплые вещи и питье. Морозы ниже минус 40 градусов придут в регион в ночь на 22 февраля. Согласно прогнозам, аномальные температуры продержатся и утром.

Водителей просят не выезжать на трассы Челябинской области ночью и утром 22 февраля. О том, что следует воздержаться от поездок, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Предупреждаем о возможной непогоде: аномальных морозах. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют проверить исправность автомобилей, взять теплые вещи и питье. Морозы ниже минус 40 градусов придут в регион в ночь на 22 февраля. Согласно прогнозам, аномальные температуры продержатся и утром.