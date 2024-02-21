Челябинских водителей попросили не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

На трассах региона ожидаются неблагоприятные явления из-за аномальных морозов
Водителей просят не выезжать на трассы Челябинской области ночью и утром 22 февраля. О том, что следует воздержаться от поездок, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».
«Предупреждаем о возможной непогоде: аномальных морозах. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют проверить исправность автомобилей, взять теплые вещи и питье. Морозы ниже минус 40 градусов придут в регион в ночь на 22 февраля. Согласно прогнозам, аномальные температуры продержатся и утром.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.