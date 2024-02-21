Челябинских водителей попросили не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
На трассах региона ожидаются неблагоприятные явления из-за аномальных морозов Фото:

Водителей просят не выезжать на трассы Челябинской области ночью и утром 22 февраля. О том, что следует воздержаться от поездок, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«Предупреждаем о возможной непогоде: аномальных морозах. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют проверить исправность автомобилей, взять теплые вещи и питье. Морозы ниже минус 40 градусов придут в регион в ночь на 22 февраля. Согласно прогнозам, аномальные температуры продержатся и утром.

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Водителей просят не выезжать на трассы Челябинской области ночью и утром 22 февраля. О том, что следует воздержаться от поездок, URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «Предупреждаем о возможной непогоде: аномальных морозах. Рекомендуем воздержаться от поездок по федеральным трассам», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. При невозможности отложить поездку водителям рекомендуют проверить исправность автомобилей, взять теплые вещи и питье. Морозы ниже минус 40 градусов придут в регион в ночь на 22 февраля. Согласно прогнозам, аномальные температуры продержатся и утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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