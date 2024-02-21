Рабочая группа по СВО предложила отменить срочную службу для добровольцев

Рабочая группа отправила Путину доклад о расширении льгот для участников СВО

Андрей Турчак рассказал о новых льготах для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, раскрывая детали доклада группы президенту РФ Владимиру Путину.

«Предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (три миллиона рублей в случае ранения, пять миллионов рублей — в случае гибели)», — передает сайт « Единой России » слова Андрея Турчака. Секретарь Генсовета партии также рассказал о новых мерах поддержки участников специальной военной операции.

Отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей. Рабочая группа по СВО предлагает их снизить при трудоустройстве инвалидов боевых действий. Также — отменить срочную службу для тех, кто пошел добровольцем в зону СВО и пробыл там не менее полугода.

Среди новых мер поддержки он также перечислил: сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, гарантированное получение пенсий для детей-инвалидов военных. Особо Турчак отметил региональные выплаты.

В докладе сказано, что деньги должны приходить вне зависимости от региона проживания. С этим ранее были трудности, если военный и члены его семьи числятся в разных субъектах РФ.

Помимо этого были отправлены на заключение правительству законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого военного. Все пункты отражены в докладе.

Рабочая группа по СВО была создана по поручению Владимира Путина. Она активно работает с участниками спецоперации и расширяет для них льготы.