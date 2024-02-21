Рабочая группа по СВО предложила отменить срочную службу для добровольцев

Рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, раскрывая детали доклада группы президенту РФ Владимиру Путину.
«Предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (три миллиона рублей в случае ранения, пять миллионов рублей — в случае гибели)», — передает сайт «Единой России» слова Андрея Турчака. Секретарь Генсовета партии также рассказал о новых мерах поддержки участников специальной военной операции.
Отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей. Рабочая группа по СВО предлагает их снизить при трудоустройстве инвалидов боевых действий. Также — отменить срочную службу для тех, кто пошел добровольцем в зону СВО и пробыл там не менее полугода.
Среди новых мер поддержки он также перечислил: сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, гарантированное получение пенсий для детей-инвалидов военных. Особо Турчак отметил региональные выплаты.
В докладе сказано, что деньги должны приходить вне зависимости от региона проживания. С этим ранее были трудности, если военный и члены его семьи числятся в разных субъектах РФ.
Помимо этого были отправлены на заключение правительству законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого военного. Все пункты отражены в докладе.
Рабочая группа по СВО была создана по поручению Владимира Путина. Она активно работает с участниками спецоперации и расширяет для них льготы.
Рабочая группа по спецоперации предложила отменить срочную службу для добровольцев, а также приравнять священнослужителей, которые работают в зоне СВО, к волонтерам. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, раскрывая детали доклада группы президенту РФ Владимиру Путину. «Предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (три миллиона рублей в случае ранения, пять миллионов рублей — в случае гибели)», — передает сайт «Единой России» слова Андрея Турчака. Секретарь Генсовета партии также рассказал о новых мерах поддержки участников специальной военной операции. Отдельный пункт посвящен страховым взносам для работодателей. Рабочая группа по СВО предлагает их снизить при трудоустройстве инвалидов боевых действий. Также — отменить срочную службу для тех, кто пошел добровольцем в зону СВО и пробыл там не менее полугода. Среди новых мер поддержки он также перечислил: сохранение прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, гарантированное получение пенсий для детей-инвалидов военных. Особо Турчак отметил региональные выплаты. В докладе сказано, что деньги должны приходить вне зависимости от региона проживания. С этим ранее были трудности, если военный и члены его семьи числятся в разных субъектах РФ. Помимо этого были отправлены на заключение правительству законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого военного. Все пункты отражены в докладе. Рабочая группа по СВО была создана по поручению Владимира Путина. Она активно работает с участниками спецоперации и расширяет для них льготы.