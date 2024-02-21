QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани

21 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

У банка отозвали лицензию 21 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани после отзыва лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс». «Разбираемся в ситуации. Как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в telegram-канале QIWI Today. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Электронные кошельки Qiwi и сервис переводов Contaсt не работают. АСВ сообщило, что выплаты клиентам банка начнутся с 6 марта. Поскольку кредитная организация является участником системы страхования вкладов, вкладчики могут вернуть депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.

QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани после отзыва лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс». «Разбираемся в ситуации. Как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в telegram-канале QIWI Today. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Электронные кошельки Qiwi и сервис переводов Contaсt не работают. АСВ сообщило, что выплаты клиентам банка начнутся с 6 марта. Поскольку кредитная организация является участником системы страхования вкладов, вкладчики могут вернуть депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.