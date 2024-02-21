QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Петербурге и Казани

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
У банка отозвали лицензию 21 февраля Фото:

QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани после отзыва лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Разбираемся в ситуации. Как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в telegram-канале QIWI Today.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Электронные кошельки Qiwi и сервис переводов Contaсt не работают.

АСВ сообщило, что выплаты клиентам банка начнутся с 6 марта. Поскольку кредитная организация является участником системы страхования вкладов, вкладчики могут вернуть депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.

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QIWI Банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани после отзыва лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс». «Разбираемся в ситуации. Как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в telegram-канале QIWI Today. Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля из-за систематических нарушений законодательства, в том числе о противодействии легализации преступных доходов. Электронные кошельки Qiwi и сервис переводов Contaсt не работают. АСВ сообщило, что выплаты клиентам банка начнутся с 6 марта. Поскольку кредитная организация является участником системы страхования вкладов, вкладчики могут вернуть депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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