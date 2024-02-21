В Кургане раскрыто более 100 преступлений прошлых лет

21 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Кургане за 2023 год раскрыли 106 преступлений прошлых лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские полицейские раскрыли 106 преступлений прошлых лет. Около четверти из них из категории тяжких и особо тяжких. Такие итоги за 2023 год подвел заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов, передает корреспондент URA.RU с комиссии по социальной политики гордумы. «В 2023 году раскрыто и пресечено 106 преступлений категории прошлых лет. В том числе, 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Так, сотрудникам городского уголовного розыска установлены лица, совершившие три убийства в 1999, 2003 и 2010 годах. Также один факт тяжкого причинения вреда здоровью в 2017 году», — рассказал Данилов. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские повторили рекорд 50-летней давности по раскрытию убийств. В 2023 году сотрудниками было раскрыто 100% преступлений, сообщала УМВД региона. Всего в прошлом году в Курганской области было раскрыто около 8,5 тысяч преступлений.

Курганские полицейские раскрыли 106 преступлений прошлых лет. Около четверти из них из категории тяжких и особо тяжких. Такие итоги за 2023 год подвел заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов, передает корреспондент URA.RU с комиссии по социальной политики гордумы. «В 2023 году раскрыто и пресечено 106 преступлений категории прошлых лет. В том числе, 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Так, сотрудникам городского уголовного розыска установлены лица, совершившие три убийства в 1999, 2003 и 2010 годах. Также один факт тяжкого причинения вреда здоровью в 2017 году», — рассказал Данилов. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские повторили рекорд 50-летней давности по раскрытию убийств. В 2023 году сотрудниками было раскрыто 100% преступлений, сообщала УМВД региона. Всего в прошлом году в Курганской области было раскрыто около 8,5 тысяч преступлений.