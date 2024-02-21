Пермские власти рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Куеде

Пермский минздрав: пострадавшие в результате ЧП в Куеде лечатся в Москве и Перми

Пять человек продолжают лечение в медучреждениях Москвы и Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода

Специалисты министерства здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва и дальнейшего пожара на газопроводе в поселке Куеда. Пять человек продолжают лечение в Москве и Перми.

«Трое пострадавших продолжают лечение в условиях стационара в Пермском крае, состояние их оценивается как удовлетворительное. Еще два человека по-прежнему находятся в центре имени Склифосовского в Москве», — сообщило издание «АиФ-Пермь» со ссылкой на региональный минздрав.

В начале февраля на магистральном газопроводе в Куеде в результате взрыва возник пожар, пламя перекинулось на близлежащие дома, уничтожив несколько строений. Пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом санавиации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москву.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился оказать пострадавшим материальную помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.