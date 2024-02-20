В газовой столице ЯНАО построят лыжный комплекс со стадионом

В северной части Нового Уренгоя в этом году начнется строительство лыжной базы со стадионом и двумя лыжероллерными трассами разного уровня сложности. Здесь будут принимать туристов и участников зимних видов спорта из других городов, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Спортивный объект появится в северной части Нового Уренгоя на территории существующей базы „Кристалл“. Здесь возведут лыжную базу и стадион с двумя освещенными лыжероллерными трассами разного уровня сложности общей протяженностью четыре километра. Основная трасса будет иметь 37 углов поворота. В проекте — лыжный стадион с трибунами для болельщиков, пункт проката и новое двухэтажное здание базы. Это целый комплекс из помещений для отдыха, занятий спортом и приема участников соревнований из других городов», — говорится в сообщении.
В планах у ямальских властей строительство шести лыжных баз. «Работы ведутся в Новом Уренгое, Муравленко, Пуровске, Шурышкарах. На стадии проектирования еще два объекта — в Лабытнанги и Аксарке», — отмечают в правительстве Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) впервые организовали соревнования Уральского Федерального округа по лыжному туризму.
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