В газовой столице ЯНАО впервые проходит первенство УРФО по лыжному туризму

В Новом Уренгое лыжники УРФО пройдут отборочные испытания на первенство России

На Ямале начались спортивные соревнования среди лыжников УРФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые организовали соревнования Уральского Федерального округа по лыжному туризму. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«С 15 февраля по 17 февраля на лыжной базе „Контакт“ проходят чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Чтобы испытать себя и побороться за звание лучших, в газовую столицу приехали более 60 спортсменов из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о проведении благотворительного турнира по волейболу в ЯНАО. Гала-матч «Кубка губернатора Ямала-2024» пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.