В газовой столице ЯНАО впервые проходит первенство УРФО по лыжному туризму

В Новом Уренгое лыжники УРФО пройдут отборочные испытания на первенство России
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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, зимние виды спорта, спорт, лыжи
На Ямале начались спортивные соревнования среди лыжников УРФО Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые организовали соревнования Уральского Федерального округа по лыжному туризму. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«С 15 февраля по 17 февраля на лыжной базе „Контакт“ проходят чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Чтобы испытать себя и побороться за звание лучших, в газовую столицу приехали более 60 спортсменов из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о проведении благотворительного турнира по волейболу в ЯНАО. Гала-матч «Кубка губернатора Ямала-2024» пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые организовали соревнования Уральского Федерального округа по лыжному туризму. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «С 15 февраля по 17 февраля на лыжной базе „Контакт“ проходят чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Чтобы испытать себя и побороться за звание лучших, в газовую столицу приехали более 60 спортсменов из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проведении благотворительного турнира по волейболу в ЯНАО. Гала-матч «Кубка губернатора Ямала-2024» пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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