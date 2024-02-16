В газовой столице ЯНАО впервые проходит первенство УРФО по лыжному туризму

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые организовали соревнования Уральского Федерального округа по лыжному туризму. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.
«С 15 февраля по 17 февраля на лыжной базе „Контакт“ проходят чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Чтобы испытать себя и побороться за звание лучших, в газовую столицу приехали более 60 спортсменов из Свердловской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о проведении благотворительного турнира по волейболу в ЯНАО. Гала-матч «Кубка губернатора Ямала-2024» пройдет в Новом Уренгое 3 апреля.
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