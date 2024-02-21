Полянский: интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону позволило прорваться сквозь пузырь лжи, заявил Дмитрий Полянский Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало бурю эмоций в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Интервью Путина Карлсону произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — передает слова Полянского RTVI. Он добавил, что все задают вопросы о нем, даже технический персонал ООН. Они выражают восхищение и говорят, что никогда раньше не слышали такого. Полянский отмечает, что западные коллеги не видят в этом ничего особенного, но остальные страны понимают его важность.

Западный мир создал пузырь лжи, из которого сложно прорваться. В этом контексте альтернативные источники информации, такие как социальные сети и журналисты, как Такер Карлсон, проникают сквозь эту защиту. Интервью продолжает обсуждаться и вызывать удивление в ООН. Полянский считает, что мы еще увидим его последствия. Он отмечает также удивление от того, что президент способен вести двухчасовую дискуссию «в прямом эфире, без перезаписи и без бумажек, с фактами и цифрами на руках».

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В ходе интервью Путин рассказал о целях спецоперации, обсудил переговоры России и Украины, а также выразил свою оценку взаимоотношениям РФ и США. По словам Карлсона, спецслужбы США следили за ним перед интервью, передает Life.

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало бурю эмоций в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Интервью Путина Карлсону произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — передает слова Полянского RTVI. Он добавил, что все задают вопросы о нем, даже технический персонал ООН. Они выражают восхищение и говорят, что никогда раньше не слышали такого. Полянский отмечает, что западные коллеги не видят в этом ничего особенного, но остальные страны понимают его важность. Западный мир создал пузырь лжи, из которого сложно прорваться. В этом контексте альтернативные источники информации, такие как социальные сети и журналисты, как Такер Карлсон, проникают сквозь эту защиту. Интервью продолжает обсуждаться и вызывать удивление в ООН. Полянский считает, что мы еще увидим его последствия. Он отмечает также удивление от того, что президент способен вести двухчасовую дискуссию «в прямом эфире, без перезаписи и без бумажек, с фактами и цифрами на руках». Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В ходе интервью Путин рассказал о целях спецоперации, обсудил переговоры России и Украины, а также выразил свою оценку взаимоотношениям РФ и США. По словам Карлсона, спецслужбы США следили за ним перед интервью, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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