Полянский: интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

21 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону позволило прорваться сквозь пузырь лжи, заявил Дмитрий Полянский Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало бурю эмоций в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Интервью Путина Карлсону произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — передает слова Полянского RTVI. Он добавил, что все задают вопросы о нем, даже технический персонал ООН. Они выражают восхищение и говорят, что никогда раньше не слышали такого. Полянский отмечает, что западные коллеги не видят в этом ничего особенного, но остальные страны понимают его важность. Западный мир создал пузырь лжи, из которого сложно прорваться. В этом контексте альтернативные источники информации, такие как социальные сети и журналисты, как Такер Карлсон, проникают сквозь эту защиту. Интервью продолжает обсуждаться и вызывать удивление в ООН. Полянский считает, что мы еще увидим его последствия. Он отмечает также удивление от того, что президент способен вести двухчасовую дискуссию «в прямом эфире, без перезаписи и без бумажек, с фактами и цифрами на руках». Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В ходе интервью Путин рассказал о целях спецоперации, обсудил переговоры России и Украины, а также выразил свою оценку взаимоотношениям РФ и США. По словам Карлсона, спецслужбы США следили за ним перед интервью, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало бурю эмоций в ООН. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Интервью Путина Карлсону произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — передает слова Полянского RTVI. Он добавил, что все задают вопросы о нем, даже технический персонал ООН. Они выражают восхищение и говорят, что никогда раньше не слышали такого. Полянский отмечает, что западные коллеги не видят в этом ничего особенного, но остальные страны понимают его важность. Западный мир создал пузырь лжи, из которого сложно прорваться. В этом контексте альтернативные источники информации, такие как социальные сети и журналисты, как Такер Карлсон, проникают сквозь эту защиту. Интервью продолжает обсуждаться и вызывать удивление в ООН. Полянский считает, что мы еще увидим его последствия. Он отмечает также удивление от того, что президент способен вести двухчасовую дискуссию «в прямом эфире, без перезаписи и без бумажек, с фактами и цифрами на руках». Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В ходе интервью Путин рассказал о целях спецоперации, обсудил переговоры России и Украины, а также выразил свою оценку взаимоотношениям РФ и США. По словам Карлсона, спецслужбы США следили за ним перед интервью, передает Life.