В Перми в районе ДКЖ поменяют схему движения транспорта

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В Перми на улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью, со стороны ДКЖ временно поменяют схему движения автомобильного транспорта. Изменения будут вводиться в три этапа, а причиной послужат строительные работы.

«Изменения в схеме движения автомобильного транспорта будут вводиться в три этапа — с 24 февраля по 9 марта, с 9 по 18 марта, с 18 по 29 марта 2024 года. На участке со стороны ДКЖ будут проводиться работы по устройству водопропускной трубы», — сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края.

Минтранс уточняет, что работы проводятся в рамках строительства автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Власти поручили подрядчику обеспечить на участке расстановку соответствующих знаков, а автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля в Перми рабочие частично перекрыли движение транспорта по Красавинскому мосту. Он нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас проводятся проектно-изыскательские работы.

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В Перми на улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью, со стороны ДКЖ временно поменяют схему движения автомобильного транспорта. Изменения будут вводиться в три этапа, а причиной послужат строительные работы. «Изменения в схеме движения автомобильного транспорта будут вводиться в три этапа — с 24 февраля по 9 марта, с 9 по 18 марта, с 18 по 29 марта 2024 года. На участке со стороны ДКЖ будут проводиться работы по устройству водопропускной трубы», — сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края. Минтранс уточняет, что работы проводятся в рамках строительства автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Власти поручили подрядчику обеспечить на участке расстановку соответствующих знаков, а автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля в Перми рабочие частично перекрыли движение транспорта по Красавинскому мосту. Он нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас проводятся проектно-изыскательские работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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