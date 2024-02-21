В Перми в районе ДКЖ поменяют схему движения транспорта

Ограничения связаны со строительными работами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми на улице Локомотивной в районе тоннеля под Транссибирской магистралью, со стороны ДКЖ временно поменяют схему движения автомобильного транспорта. Изменения будут вводиться в три этапа, а причиной послужат строительные работы.

«Изменения в схеме движения автомобильного транспорта будут вводиться в три этапа — с 24 февраля по 9 марта, с 9 по 18 марта, с 18 по 29 марта 2024 года. На участке со стороны ДКЖ будут проводиться работы по устройству водопропускной трубы», — сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края.

Минтранс уточняет, что работы проводятся в рамках строительства автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Власти поручили подрядчику обеспечить на участке расстановку соответствующих знаков, а автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее URA.RU рассказывало, что 17 февраля в Перми рабочие частично перекрыли движение транспорта по Красавинскому мосту. Он нуждается в капитальном ремонте, для чего сейчас проводятся проектно-изыскательские работы.