Курганскому студенту, насмерть сбившему мать с ребенком, добавили срок

Водителю, сбившему семью на переходе в Кургане, добавили срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Апелляционный суд принял решение усилить наказание молодому водителю, насмерть сбившему в Кургане мать с ребенком. Студенту, признанному виновным в совершении ДТП с двумя погибшими, увеличили срок лишения свободы. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Усилить назначенное Д. <…>. по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) основное наказание до 5 лет лишения свободы, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, — до 2 лет 6 месяцев», — информируют материалы курганского облсуда. Вынесенное прежде студенту местного госуниверситета наказание за гибель матери и ее ребенка в ДТП увеличили на дополнительные полгода.

Такое решение суд принял, разобравшись в показаниях свидетелей по делу. При описании совершенного смертельного ДТП выяснилось, что водитель не вызвал скорую помощь. В неотложку позвонили свидетели происшествия, хотя это является обязанностью водителя.

Суд отклонил ходатайство защиты уменьшить размер требований выплаты компенсации родственникам погибших. Мужчина должен будет выплатить два миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор водителю за ДТП, в котором погибли мать с маленьким сыном. Мужчине дали 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении, лишили на два года прав и обязали выплатить по миллиону двум родственникам погибших.