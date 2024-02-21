Продюсер Фадеев ищет поэтов-песенников для своего проекта

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Городские зарисовки. Екатеринбург, музыка, культура, искусство, клавиши, орган, музыкальный инструмент
Максим Фадеев объявил набор детских поэтов Фото:

Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Об этом артист сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Мне нужны детские поэты-песенники для большого проекта. В портфолио указать информацию о себе», — указано на скрине, который Фадеев опубликовал у себя на канале.

На данный момент, подробности проекта не указываются. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с музыкальным лейблом Максима Фадеева MALFA за подробностями. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков. Как музыкант написал в своем telegram-канале, он хочет найти новых участников для своей команды.

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Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Об этом артист сообщил в своем официальном telegram-канале. «Мне нужны детские поэты-песенники для большого проекта. В портфолио указать информацию о себе», — указано на скрине, который Фадеев опубликовал у себя на канале. На данный момент, подробности проекта не указываются. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с музыкальным лейблом Максима Фадеева MALFA за подробностями. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков. Как музыкант написал в своем telegram-канале, он хочет найти новых участников для своей команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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