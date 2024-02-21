Продюсер Фадеев ищет поэтов-песенников для своего проекта

21 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев объявил набор детских поэтов Фото: Илья Московец © URA.RU Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Об этом артист сообщил в своем официальном telegram-канале. «Мне нужны детские поэты-песенники для большого проекта. В портфолио указать информацию о себе», — указано на скрине, который Фадеев опубликовал у себя на канале. На данный момент, подробности проекта не указываются. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с музыкальным лейблом Максима Фадеева MALFA за подробностями. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков. Как музыкант написал в своем telegram-канале, он хочет найти новых участников для своей команды.

Продюсер и музыкант из Кургана Максим Фадеев объявил, что ищет детских поэтов-песенников для своего проекта. Об этом артист сообщил в своем официальном telegram-канале. «Мне нужны детские поэты-песенники для большого проекта. В портфолио указать информацию о себе», — указано на скрине, который Фадеев опубликовал у себя на канале. На данный момент, подробности проекта не указываются. Корреспондент URA.RU попыталась связаться с музыкальным лейблом Максима Фадеева MALFA за подробностями. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков. Как музыкант написал в своем telegram-канале, он хочет найти новых участников для своей команды.