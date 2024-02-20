Продюсер Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков

20 февраля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев хочет во второй раз провести конкурс аранжировщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, решил во второй раз провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников своей команды. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, устроив опрос среди подписчиков. «Есть такое предложение сделать второй тур конкурса аранжировщиков. После первого тура из десяти победителей четверо уже работают с нами, и уже некоторые из них даже участвовали в проекте „Бременские музыканты“ и не только. Если есть желание — включайтесь, и давайте снова прокачаем эту историю», — обратился к аудитории своего канала Фадеев. Там же он устроил опрос, где уточнил у подписчиков: нужно ли проводить конкурс? В прошлый раз Фадеев проводил конкурс аранжировщиков год назад. Он советовал участникам обращать внимание на сочетание звуков между собой. Также он с помощью конкурса искал солисток для своей песни «Время мужчин». Финалисты конкурсов из Донецка и Луганска начали работать в команде Фадеева.

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, решил во второй раз провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников своей команды. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, устроив опрос среди подписчиков. «Есть такое предложение сделать второй тур конкурса аранжировщиков. После первого тура из десяти победителей четверо уже работают с нами, и уже некоторые из них даже участвовали в проекте „Бременские музыканты“ и не только. Если есть желание — включайтесь, и давайте снова прокачаем эту историю», — обратился к аудитории своего канала Фадеев. Там же он устроил опрос, где уточнил у подписчиков: нужно ли проводить конкурс? В прошлый раз Фадеев проводил конкурс аранжировщиков год назад. Он советовал участникам обращать внимание на сочетание звуков между собой. Также он с помощью конкурса искал солисток для своей песни «Время мужчин». Финалисты конкурсов из Донецка и Луганска начали работать в команде Фадеева.