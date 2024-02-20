Продюсер Фадеев решил повторно провести конкурс аранжировщиков

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Максим Фадеев хочет во второй раз провести конкурс аранжировщиков Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, решил во второй раз провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников своей команды. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, устроив опрос среди подписчиков.

«Есть такое предложение сделать второй тур конкурса аранжировщиков. После первого тура из десяти победителей четверо уже работают с нами, и уже некоторые из них даже участвовали в проекте „Бременские музыканты“ и не только. Если есть желание — включайтесь, и давайте снова прокачаем эту историю», — обратился к аудитории своего канала Фадеев. Там же он устроил опрос, где уточнил у подписчиков: нужно ли проводить конкурс?

В прошлый раз Фадеев проводил конкурс аранжировщиков год назад. Он советовал участникам обращать внимание на сочетание звуков между собой. Также он с помощью конкурса искал солисток для своей песни «Время мужчин». Финалисты конкурсов из Донецка и Луганска начали работать в команде Фадеева.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, решил во второй раз провести конкурс аранжировщиков, чтобы найти новых участников своей команды. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, устроив опрос среди подписчиков. «Есть такое предложение сделать второй тур конкурса аранжировщиков. После первого тура из десяти победителей четверо уже работают с нами, и уже некоторые из них даже участвовали в проекте „Бременские музыканты“ и не только. Если есть желание — включайтесь, и давайте снова прокачаем эту историю», — обратился к аудитории своего канала Фадеев. Там же он устроил опрос, где уточнил у подписчиков: нужно ли проводить конкурс? В прошлый раз Фадеев проводил конкурс аранжировщиков год назад. Он советовал участникам обращать внимание на сочетание звуков между собой. Также он с помощью конкурса искал солисток для своей песни «Время мужчин». Финалисты конкурсов из Донецка и Луганска начали работать в команде Фадеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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