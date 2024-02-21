Подрядчик, который нарвался на критику Шумкова, переделает дорогу

21 февраля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

На участке улицы Автомобилистов в Шадринске заменят верхний слой асфальта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На въезде в город Шадринск в Курганской области будет переделан уже отремонтированный участок дороги по улице Автомобилистов, верхнее покрытие которого показало несоответствие нормам после проверки в лаборатории. Об этом написало правительство Курганской области в telegram-канале. Ранее данный ремонтируемый участок подвергся критике со стороны главы региона Вадима Шумкова. «Буквально через две недели после окончания работ стали проявляться дефекты. Лабораторные испытания показали, что уплотнение асфальтобетонной смеси не соответствует нормам. Объект не принят. В мае подрядчик снимет верхний слой и будет укладывать новый», — указано в telegram-канале «Курганская область официально» со ссылкой на главу Шадринска Антона Мокана. Правительство в telegram-канале сообщает, что на улице Автомобилистов было заасфальтировано уже пять километров дороги и тротуары, но деньги исполнитель работ не получил из-за некачественного верхнего слоя дорожного полотна. Также ведомство со ссылкой на директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирину Саблукову написало, что некачественная работа по подобным объектам влечет репутационные риски для подрядчика. «Вся информация размещается в открытом доступе, и когда на объект заходит подрядчик, у которого есть контракты с нарушением сроков или технологий, администрации задумаются, нужны ли нам такие недобросовестные подрядчики. Государство работает в интересах жителей», — пояснила Саблукова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков дал указание руководителям муниципалитетов не платить подрядчикам до исправления некачественной работы. Также он рассказал о том, за что критиковал работу подрядчика, отремонтировавшего улицу Автомобилистов в Шадринске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На въезде в город Шадринск в Курганской области будет переделан уже отремонтированный участок дороги по улице Автомобилистов, верхнее покрытие которого показало несоответствие нормам после проверки в лаборатории. Об этом написало правительство Курганской области в telegram-канале. Ранее данный ремонтируемый участок подвергся критике со стороны главы региона Вадима Шумкова. «Буквально через две недели после окончания работ стали проявляться дефекты. Лабораторные испытания показали, что уплотнение асфальтобетонной смеси не соответствует нормам. Объект не принят. В мае подрядчик снимет верхний слой и будет укладывать новый», — указано в telegram-канале «Курганская область официально» со ссылкой на главу Шадринска Антона Мокана. Правительство в telegram-канале сообщает, что на улице Автомобилистов было заасфальтировано уже пять километров дороги и тротуары, но деньги исполнитель работ не получил из-за некачественного верхнего слоя дорожного полотна. Также ведомство со ссылкой на директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирину Саблукову написало, что некачественная работа по подобным объектам влечет репутационные риски для подрядчика. «Вся информация размещается в открытом доступе, и когда на объект заходит подрядчик, у которого есть контракты с нарушением сроков или технологий, администрации задумаются, нужны ли нам такие недобросовестные подрядчики. Государство работает в интересах жителей», — пояснила Саблукова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков дал указание руководителям муниципалитетов не платить подрядчикам до исправления некачественной работы. Также он рассказал о том, за что критиковал работу подрядчика, отремонтировавшего улицу Автомобилистов в Шадринске.