Погибшего на СВО уральского журналиста наградили орденом Мужества

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Последние годы Ян Межень работал в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибший на спецоперации РФ на Украине челябинский журналист Ян Межень, осужденный в 2022 году в Екатеринбурге, был награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказал его брат Андрей.

«Награду вручат его маме 25 февраля, когда будет прощание. Ян стойко и честно выполнял боевые задачи», — сообщил Андрей Межень. Орден был присужден посмертно.

Ян Межень погиб 9 февраля в районе села Каменки. У него осталась супруга и малолетняя дочь. Он родился в Челябинске, но последние годы работал в Екатеринбурге.

Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников в Екатеринбурге. Журналиста доставили в отдел полиции, где оставили с неопытным сотрудником. Межень накинулся на него и стал избивать. Коллеги смогли спасти полицейского. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным. Межень получил 12 лет колонии строгого режима.

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Погибший на спецоперации РФ на Украине челябинский журналист Ян Межень, осужденный в 2022 году в Екатеринбурге, был награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказал его брат Андрей. «Награду вручат его маме 25 февраля, когда будет прощание. Ян стойко и честно выполнял боевые задачи», — сообщил Андрей Межень. Орден был присужден посмертно. Ян Межень погиб 9 февраля в районе села Каменки. У него осталась супруга и малолетняя дочь. Он родился в Челябинске, но последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников в Екатеринбурге. Журналиста доставили в отдел полиции, где оставили с неопытным сотрудником. Межень накинулся на него и стал избивать. Коллеги смогли спасти полицейского. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным. Межень получил 12 лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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