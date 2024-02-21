Погибшего на СВО уральского журналиста наградили орденом Мужества

21 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Последние годы Ян Межень работал в Екатеринбурге Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погибший на спецоперации РФ на Украине челябинский журналист Ян Межень, осужденный в 2022 году в Екатеринбурге, был награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказал его брат Андрей. «Награду вручат его маме 25 февраля, когда будет прощание. Ян стойко и честно выполнял боевые задачи», — сообщил Андрей Межень. Орден был присужден посмертно. Ян Межень погиб 9 февраля в районе села Каменки. У него осталась супруга и малолетняя дочь. Он родился в Челябинске, но последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников в Екатеринбурге. Журналиста доставили в отдел полиции, где оставили с неопытным сотрудником. Межень накинулся на него и стал избивать. Коллеги смогли спасти полицейского. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным. Межень получил 12 лет колонии строгого режима.

Погибший на спецоперации РФ на Украине челябинский журналист Ян Межень, осужденный в 2022 году в Екатеринбурге, был награжден орденом Мужества. Об этом URA.RU рассказал его брат Андрей. «Награду вручат его маме 25 февраля, когда будет прощание. Ян стойко и честно выполнял боевые задачи», — сообщил Андрей Межень. Орден был присужден посмертно. Ян Межень погиб 9 февраля в районе села Каменки. У него осталась супруга и малолетняя дочь. Он родился в Челябинске, но последние годы работал в Екатеринбурге. Весной 2021 года полицейские поймали его с наркотиками на улице Стрелочников в Екатеринбурге. Журналиста доставили в отдел полиции, где оставили с неопытным сотрудником. Межень накинулся на него и стал избивать. Коллеги смогли спасти полицейского. Против корреспондента было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, незаконный сбыт наркотиков и их хранение. 4 августа 2022 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал его виновным. Межень получил 12 лет колонии строгого режима.