В екатеринбургском банке Точка сообщили о проблемах из-за отзыва лиценции у Qiwi

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Большинство сервисов банка «Точка» продолжают работать в обычном режиме Фото:

Екатеринбургский банк «Точка» сообщил о сбоях в работе приложения из-за отозванной лицензии у партнерского банка Qiwi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Точки».

«Отзыв лицензии коснулся некоторых наших клиентов, которые обслуживались на филиале в Qiwi банке. Для них в ближайшее время мы запустим новые опции и предложения, в том числе и для внешней экономической деятельности», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что большинство сервисов и продуктов «Точки» работают в обычном режиме. «Точка продолжает работать как раньше, на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года», — также сообщили в пресс-службе банка.

Ранее агентство сообщало, что 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Что будет дальше с банком — в материале URA.RU.

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Екатеринбургский банк «Точка» сообщил о сбоях в работе приложения из-за отозванной лицензии у партнерского банка Qiwi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Точки». «Отзыв лицензии коснулся некоторых наших клиентов, которые обслуживались на филиале в Qiwi банке. Для них в ближайшее время мы запустим новые опции и предложения, в том числе и для внешней экономической деятельности», — говорится в сообщении. В компании отметили, что большинство сервисов и продуктов «Точки» работают в обычном режиме. «Точка продолжает работать как раньше, на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года», — также сообщили в пресс-службе банка. Ранее агентство сообщало, что 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Что будет дальше с банком — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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