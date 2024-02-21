В екатеринбургском банке Точка сообщили о проблемах из-за отзыва лиценции у Qiwi

21 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Большинство сервисов банка «Точка» продолжают работать в обычном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургский банк «Точка» сообщил о сбоях в работе приложения из-за отозванной лицензии у партнерского банка Qiwi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Точки». «Отзыв лицензии коснулся некоторых наших клиентов, которые обслуживались на филиале в Qiwi банке. Для них в ближайшее время мы запустим новые опции и предложения, в том числе и для внешней экономической деятельности», — говорится в сообщении. В компании отметили, что большинство сервисов и продуктов «Точки» работают в обычном режиме. «Точка продолжает работать как раньше, на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года», — также сообщили в пресс-службе банка. Ранее агентство сообщало, что 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Что будет дальше с банком — в материале URA.RU.

Екатеринбургский банк «Точка» сообщил о сбоях в работе приложения из-за отозванной лицензии у партнерского банка Qiwi. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Точки». «Отзыв лицензии коснулся некоторых наших клиентов, которые обслуживались на филиале в Qiwi банке. Для них в ближайшее время мы запустим новые опции и предложения, в том числе и для внешней экономической деятельности», — говорится в сообщении. В компании отметили, что большинство сервисов и продуктов «Точки» работают в обычном режиме. «Точка продолжает работать как раньше, на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года», — также сообщили в пресс-службе банка. Ранее агентство сообщало, что 21 февраля Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Что будет дальше с банком — в материале URA.RU.