Сколько зарабатывают полицейские ХМАО и почему недовольны зарплатой

Самые небольшие зарплаты в полиции ХМАО у патрульных и конвойных подразделений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Источник рассказал, сколько получают полицейские в ХМАО Фото:

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов дефицит кадров в полиции на отчете перед окружными депутатами объяснил неконкурентоспособными зарплатами. URA.RU через собственных источников в ведомстве выяснило, сколько получают в Югре силовики.

Сержантский состав патрульно-постовой службы и конвойные подразделения получают самые маленькие зарплаты в УМВД ХМАО. «Придя в эти подразделения, сотрудники стремятся перейти туда, где офицерские должности. Там зарплата будет выше», — рассказал источник.

«У участковых, дознания, уголовного розыска зарплата около 60 тысяч рублей. Оперуполномоченный получает в районе 80-ти тысяч, начальник отделения — порядка 90. Влияет звание и выслуга лет, спустя каждые пять лет за выслугу идет надбавка», — рассказал инсайдер.

Полицейским в ХМАО полагается 55 дней оплачиваемого отпуска без учета дороги. С выслугой лет он также растет: на пять дней после десяти лет службы и на 10 дней после 15-ти. Сотрудникам с ненормированным рабочим днем также добавляется от семи до девяти дней.

На пенсию полицейский, если он с начала трудоустройства работал в ХМАО, может уйти через 12,5 лет. «Если ХМАО было первым местом службы сотрудника, то ему достаточно проработать примерно 12,5 лет. Сюда же будет добавляться половина очного обучения в вузе или ссузе. У мужчин добавляется еще и служба в армии», — сказал источник.

После 12,5 лет пенсия сотрудника будет составлять порядка 30 тысяч. Однако полицейские не получают ее до тех пор, пока не уволятся, но она будет продолжать повышаться вместе с выслугой лет. За 15 лет службы в ХМАО сотрудник получает звание ветерана труда, а 20 лет службы гарантируют сохранность пенсии при переезде в другие регионы России, где не действуют северные надбавки.

URA.RU направило запрос в УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее глава полиции в Югре Дамир Сатретдинов заявил депутатам думы ХМАО о дефиците кадров в ведомстве. Одним из факторов он назвал неконкурентоспособную зарплату.

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Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов дефицит кадров в полиции на отчете перед окружными депутатами объяснил неконкурентоспособными зарплатами. URA.RU через собственных источников в ведомстве выяснило, сколько получают в Югре силовики. Сержантский состав патрульно-постовой службы и конвойные подразделения получают самые маленькие зарплаты в УМВД ХМАО. «Придя в эти подразделения, сотрудники стремятся перейти туда, где офицерские должности. Там зарплата будет выше», — рассказал источник. «У участковых, дознания, уголовного розыска зарплата около 60 тысяч рублей. Оперуполномоченный получает в районе 80-ти тысяч, начальник отделения — порядка 90. Влияет звание и выслуга лет, спустя каждые пять лет за выслугу идет надбавка», — рассказал инсайдер. Полицейским в ХМАО полагается 55 дней оплачиваемого отпуска без учета дороги. С выслугой лет он также растет: на пять дней после десяти лет службы и на 10 дней после 15-ти. Сотрудникам с ненормированным рабочим днем также добавляется от семи до девяти дней. На пенсию полицейский, если он с начала трудоустройства работал в ХМАО, может уйти через 12,5 лет. «Если ХМАО было первым местом службы сотрудника, то ему достаточно проработать примерно 12,5 лет. Сюда же будет добавляться половина очного обучения в вузе или ссузе. У мужчин добавляется еще и служба в армии», — сказал источник. После 12,5 лет пенсия сотрудника будет составлять порядка 30 тысяч. Однако полицейские не получают ее до тех пор, пока не уволятся, но она будет продолжать повышаться вместе с выслугой лет. За 15 лет службы в ХМАО сотрудник получает звание ветерана труда, а 20 лет службы гарантируют сохранность пенсии при переезде в другие регионы России, где не действуют северные надбавки. URA.RU направило запрос в УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее глава полиции в Югре Дамир Сатретдинов заявил депутатам думы ХМАО о дефиците кадров в ведомстве. Одним из факторов он назвал неконкурентоспособную зарплату.
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