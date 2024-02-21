Матвиенко поздравила жителей ЯНАО с Днем оленевода

Валентина Матвиенко напомнила о празднике коренных народов Севера
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День рождения Жириновского В.В. Москва, матвиенко валентина, портрет
Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила важность праздника коренных народов Севера Фото:

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с Днем оленевода, который начнется 24 февраля в Надыме. Она напомнила о празднике коренных народов Севера на заседании Совета Федерации, эфир которого транслируется на официальном сайте.

«Хочу напомнить, совсем скоро 24 февраля в Надыме начнется празднование Дня оленевода. Пользуясь возможностью, мне бы хотелось поздравить коренных жителей Севера с этим замечательным праздником», — отметила председатель СФ.

В Москве 21 февраля завершились Дни Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор региона Дмитрий Артюхов встретился с председателем СФ Валентиной Матвиенко, которая отметила успехи в работе ямальских властей.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Ямало-Ненецкого автономного округа с Днем оленевода, который начнется 24 февраля в Надыме. Она напомнила о празднике коренных народов Севера на заседании Совета Федерации, эфир которого транслируется на официальном сайте. «Хочу напомнить, совсем скоро 24 февраля в Надыме начнется празднование Дня оленевода. Пользуясь возможностью, мне бы хотелось поздравить коренных жителей Севера с этим замечательным праздником», — отметила председатель СФ. В Москве 21 февраля завершились Дни Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор региона Дмитрий Артюхов встретился с председателем СФ Валентиной Матвиенко, которая отметила успехи в работе ямальских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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