Владимир Путин назвал ракетоносец отличной техникой
Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. По его словам, самолет можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.
«Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил», — заявил Путин в беседе с telegram-каналом Shot.
Ранее глава РФ прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.