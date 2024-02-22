Путин поделился впечатлениями от полета на ракетоносце. Видео

Путин одобрил прием ракетоносца Ту-160М в состав Вооруженных сил РФ
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин назвал ракетоносец отличной техникой Фото:

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. По его словам, самолет можно принимать в состав Вооруженных сил РФ.

«Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил», — заявил Путин в беседе с telegram-каналом Shot.

Ранее глава РФ прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».

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Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. По его словам, самолет можно принимать в состав Вооруженных сил РФ. «Техника отличная! Можно принимать в состав Вооруженных сил», — заявил Путин в беседе с telegram-каналом Shot. Ранее глава РФ прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет летать 40 минут. Маршрут полета он назвал «военной тайной».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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