В ХМАО устроят экстремальные гонки на снегоходах

21 февраля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске выберут лучших гонщиков на снегоходах Фото: Александр Бейфус Лучших гонщиков на снегоходах выберут на соревнованиях в Нижневартовске. Участники должны быть старше 18 лет и иметь защитную экипировку, сообщили организаторы мероприятия в соцсети.



«Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту, состоящему из двух спецучастков. Участники делятся на две дисциплины и два класса. Трасса включает в себя как искусственные препятствия, так и естественные», — говорится в регламенте, опубликованном в группе «Гонка на снегоходах «Снежный вызов» во «Вконтакте».



Участники должны быть старше 18 лет, обладать водительским удостоверением и иметь защитную экипировку. Жюри оценит пилотов по результатам гонки, победителей наградят как в личном, так и в командном зачетах.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Теперь жители и гости города могут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.

Лучших гонщиков на снегоходах выберут на соревнованиях в Нижневартовске. Участники должны быть старше 18 лет и иметь защитную экипировку, сообщили организаторы мероприятия в соцсети. «Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту, состоящему из двух спецучастков. Участники делятся на две дисциплины и два класса. Трасса включает в себя как искусственные препятствия, так и естественные», — говорится в регламенте, опубликованном в группе «Гонка на снегоходах «Снежный вызов» во «Вконтакте». Участники должны быть старше 18 лет, обладать водительским удостоверением и иметь защитную экипировку. Жюри оценит пилотов по результатам гонки, победителей наградят как в личном, так и в командном зачетах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Теперь жители и гости города могут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.