В ХМАО устроят экстремальные гонки на снегоходах

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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Салехард, снегоход
В Нижневартовске выберут лучших гонщиков на снегоходах Фото:

Лучших гонщиков на снегоходах выберут на соревнованиях в Нижневартовске. Участники должны быть старше 18 лет и иметь защитную экипировку, сообщили организаторы мероприятия в соцсети.

«Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту, состоящему из двух спецучастков. Участники делятся на две дисциплины и два класса. Трасса включает в себя как искусственные препятствия, так и естественные», — говорится в регламенте, опубликованном в группе «Гонка на снегоходах «Снежный вызов» во «Вконтакте».

Участники должны быть старше 18 лет, обладать водительским удостоверением и иметь защитную экипировку. Жюри оценит пилотов по результатам гонки, победителей наградят как в личном, так и в командном зачетах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Теперь жители и гости города могут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.

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Лучших гонщиков на снегоходах выберут на соревнованиях в Нижневартовске. Участники должны быть старше 18 лет и иметь защитную экипировку, сообщили организаторы мероприятия в соцсети. «Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту, состоящему из двух спецучастков. Участники делятся на две дисциплины и два класса. Трасса включает в себя как искусственные препятствия, так и естественные», — говорится в регламенте, опубликованном в группе «Гонка на снегоходах «Снежный вызов» во «Вконтакте». Участники должны быть старше 18 лет, обладать водительским удостоверением и иметь защитную экипировку. Жюри оценит пилотов по результатам гонки, победителей наградят как в личном, так и в командном зачетах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Теперь жители и гости города могут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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