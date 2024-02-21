В ХМАО устроят экстремальные гонки на снегоходах

Лучших гонщиков на снегоходах выберут на соревнованиях в Нижневартовске. Участники должны быть старше 18 лет и иметь защитную экипировку, сообщили организаторы мероприятия в соцсети.
«Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту, состоящему из двух спецучастков. Участники делятся на две дисциплины и два класса. Трасса включает в себя как искусственные препятствия, так и естественные», — говорится в регламенте, опубликованном в группе «Гонка на снегоходах «Снежный вызов» во «Вконтакте».
Участники должны быть старше 18 лет, обладать водительским удостоверением и иметь защитную экипировку. Жюри оценит пилотов по результатам гонки, победителей наградят как в личном, так и в командном зачетах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске открылся первый в ХМАО прокат мотосноубордов. Теперь жители и гости города могут кататься на малогабаритном гусеничном транспорте по лесу и озерам.
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