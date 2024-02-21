Президенты России и Узбекистана провели переговоры: основные тезисы

Мирзиеев: у Узбекистана ни с кем нет такой инвестиционной базы, как с Россией
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на совместном заявлении в Кремле. Москва, путин владимир, мирзиеев шавкат
Шавкат Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России Фото:

Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Главные заявления политиков — в материале URA.RU.

Заявления Путина

Путин выразил благодарность Мирзиееву за участие в мероприятиях и отметил присутствие спортсменов из более чем 100 стран, включая Узбекистан. Он подчеркнул интерес к киберспорту как к перспективному направлению в спорте.

Путин отметил успешное сотрудничество и напомнил о визите российской делегации в Узбекистан, встречу с коллегами и участие узбекистанский лидера. Он выразил удовлетворение развитием экономических связей и отметил отсутствие вопросов, требующих дополнительных решений.

Заявления Мирзиеева

Президент заявил, что в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах президента. Он также отметил, что в Республике готовятся к визиту российского лидера после выборов в РФ. К тому же, Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России.

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Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Главные заявления политиков — в материале URA.RU. Путин выразил благодарность Мирзиееву за участие в мероприятиях и отметил присутствие спортсменов из более чем 100 стран, включая Узбекистан. Он подчеркнул интерес к киберспорту как к перспективному направлению в спорте. Путин отметил успешное сотрудничество и напомнил о визите российской делегации в Узбекистан, встречу с коллегами и участие узбекистанский лидера. Он выразил удовлетворение развитием экономических связей и отметил отсутствие вопросов, требующих дополнительных решений. Президент заявил, что в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах президента. Он также отметил, что в Республике готовятся к визиту российского лидера после выборов в РФ. К тому же, Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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