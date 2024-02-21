Президенты России и Узбекистана провели переговоры: основные тезисы

Мирзиеев: у Узбекистана ни с кем нет такой инвестиционной базы, как с Россией

21 февраля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Шавкат Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Главные заявления политиков — в материале URA.RU. Заявления Путина Путин выразил благодарность Мирзиееву за участие в мероприятиях и отметил присутствие спортсменов из более чем 100 стран, включая Узбекистан. Он подчеркнул интерес к киберспорту как к перспективному направлению в спорте. Путин отметил успешное сотрудничество и напомнил о визите российской делегации в Узбекистан, встречу с коллегами и участие узбекистанский лидера. Он выразил удовлетворение развитием экономических связей и отметил отсутствие вопросов, требующих дополнительных решений. Заявления Мирзиеева Президент заявил, что в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах президента. Он также отметил, что в Республике готовятся к визиту российского лидера после выборов в РФ. К тому же, Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России.

Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Главные заявления политиков — в материале URA.RU. Путин выразил благодарность Мирзиееву за участие в мероприятиях и отметил присутствие спортсменов из более чем 100 стран, включая Узбекистан. Он подчеркнул интерес к киберспорту как к перспективному направлению в спорте. Путин отметил успешное сотрудничество и напомнил о визите российской делегации в Узбекистан, встречу с коллегами и участие узбекистанский лидера. Он выразил удовлетворение развитием экономических связей и отметил отсутствие вопросов, требующих дополнительных решений. Президент заявил, что в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах президента. Он также отметил, что в Республике готовятся к визиту российского лидера после выборов в РФ. К тому же, Мирзиеев рассчитывает, что Путин совершит в Узбекистан один из первых визитов после выборов президента России.