Главное об СВО к вечеру 21 февраля: Зеленский покинул Киев после потери Авдеевки

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

21 февраля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

В районе Авдеевки подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 21 февраля. Зеленский покинул Киев Меркурис выступил с мнением, что причина, по которой Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. «Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве», — отметил эксперт. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку. Авдеевское направление В районе Авдеевки подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции, взяв под контроль стратегически более выгодные точки. Они также успешно атаковали сосредоточения военных сил и техники 24-й и 53-й механизированных бригад, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в окрестностях населенных пунктов Розовка и Водяное. Было успешно отбито семь попыток контратак со стороны украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайское, также на территории ДНР. В результате данных действий противник понес потери, насчитывающие до 450 военнослужащих, а также технические потери, включающие один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, одну реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-30. Донецкое и южно-донецкое направление На донецком направлении дивизии, относящиеся к «Южной» группе войск, провели операции по ограничению передвижения и нанесли удары по подразделениям бригад ВСУ. Действия происходили в районе населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка. В результате этих операций украинские войска потеряли приблизительно 425 солдат, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийскую гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Маяки. На южно-донецком направлении ВС РФ в процессе активных боевых действий успешно отбили контратаку врага у населенного пункта Новозлатополь, и нанесли удар по позициям ВСУ в областях Владимировки и Старомайорского. Противник понес значительные потери, к которым отнесли до 210 солдат, два танка, три транспортных средства, а также систему радиолокации для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Купянское направление На купянском участке фронта силами российских военнослужащих была выполнена успешная атака на подразделения украинских бригад. Удар был нанесен по районам, расположенным вблизи Чугуновки и Стельмаховки. Кроме того, удалось отбить пять контратак возле Синьковки. В результате этих действий силы ВСУ понесли потери, включающие до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также одну САУ «Акация». Херсонское направление На херсонском фронте, благодаря координированным действиям войск группировки «Днепр» была успешно нанесена огневая атака на подразделения ВСУ. Атака затронула районы около населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое. Вследствие этой операции, украинские силы потеряли 75 солдат, один танк, две бронированные боевые машины, восемь автомобилей, САУ «Zuzana» производства Словакии и две гаубицы Д-30. Герасимов посетил командный пункт российских бойцов, освободивших Авдеевку Начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации посетил командный пункт группировки войск «Центр», бойцы которой освободили Авдеевку. Он вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу», передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, которая сложилась в украинской столице на фоне разгрома ВСУ на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис. URA.RU приводит главные новости об СВО к вечеру 21 февраля. Меркурис выступил с мнением, что причина, по которой Зеленский уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке, заключается в нестабильной политической обстановке, сложившейся в украинской столице. «Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал на фронт, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве», — отметил эксперт. Он добавил, что рейтинги Зеленского резко снижаются из-за неудач на фронте и потери нескольких населенных пунктов, включая Авдеевку. В районе Авдеевки подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции, взяв под контроль стратегически более выгодные точки. Они также успешно атаковали сосредоточения военных сил и техники 24-й и 53-й механизированных бригад, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в окрестностях населенных пунктов Розовка и Водяное. Было успешно отбито семь попыток контратак со стороны украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайское, также на территории ДНР. В результате данных действий противник понес потери, насчитывающие до 450 военнослужащих, а также технические потери, включающие один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, одну реактивную систему залпового огня «Град» и гаубицу Д-30. На донецком направлении дивизии, относящиеся к «Южной» группе войск, провели операции по ограничению передвижения и нанесли удары по подразделениям бригад ВСУ. Действия происходили в районе населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка. В результате этих операций украинские войска потеряли приблизительно 425 солдат, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, артиллерийскую гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Маяки. На южно-донецком направлении ВС РФ в процессе активных боевых действий успешно отбили контратаку врага у населенного пункта Новозлатополь, и нанесли удар по позициям ВСУ в областях Владимировки и Старомайорского. Противник понес значительные потери, к которым отнесли до 210 солдат, два танка, три транспортных средства, а также систему радиолокации для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На купянском участке фронта силами российских военнослужащих была выполнена успешная атака на подразделения украинских бригад. Удар был нанесен по районам, расположенным вблизи Чугуновки и Стельмаховки. Кроме того, удалось отбить пять контратак возле Синьковки. В результате этих действий силы ВСУ понесли потери, включающие до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также одну САУ «Акация». На херсонском фронте, благодаря координированным действиям войск группировки «Днепр» была успешно нанесена огневая атака на подразделения ВСУ. Атака затронула районы около населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое. Вследствие этой операции, украинские силы потеряли 75 солдат, один танк, две бронированные боевые машины, восемь автомобилей, САУ «Zuzana» производства Словакии и две гаубицы Д-30. Начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в зоне спецоперации посетил командный пункт группировки войск «Центр», бойцы которой освободили Авдеевку. Он вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу», передает Пятый канал.