Миронов требует проверить участников БДСМ-активностей в Доме офицеров ЦВО

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Сергей Миронов, интервью. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов ждет реакции руководства ЦВО на скандал в Доме офицеров Фото:

Участников и организаторов мероприятий с элементами БДСМ, которые прошли в окружном Доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга, необходимо проверить на отношение к военной службе. С таким предложением выступил лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Предлагаю проверить отношение к воинской обязанности и налоговую дисциплину организаторов и участников „голой вечеринки“ в окружном Доме офицеров Центрального военного округа… Считаю подобные вечеринки в период проведения специальной военной операции демонстрацией вседозволенности и прямым вызовом обществу», — пишет Миронов в своем telegram-канале.

По его мнению, тех, кто причастен к подобным мероприятиям в ОДО, совсем скоро проверят. «Жду адекватной реакции руководства Центрального военного округа», — отметил лидер СРЗП.

Еще 19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый организатор — методист учреждения Георгий Подкорытов, которого уже уволили. Мероприятие посетили некоторые известные горожане. Звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что тем самым они не нарушили закона РФ.

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Участников и организаторов мероприятий с элементами БДСМ, которые прошли в окружном Доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга, необходимо проверить на отношение к военной службе. С таким предложением выступил лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Предлагаю проверить отношение к воинской обязанности и налоговую дисциплину организаторов и участников „голой вечеринки“ в окружном Доме офицеров Центрального военного округа… Считаю подобные вечеринки в период проведения специальной военной операции демонстрацией вседозволенности и прямым вызовом обществу», — пишет Миронов в своем telegram-канале. По его мнению, тех, кто причастен к подобным мероприятиям в ОДО, совсем скоро проверят. «Жду адекватной реакции руководства Центрального военного округа», — отметил лидер СРЗП. Еще 19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый организатор — методист учреждения Георгий Подкорытов, которого уже уволили. Мероприятие посетили некоторые известные горожане. Звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что тем самым они не нарушили закона РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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