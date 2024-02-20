В Доме офицеров Екатеринбурга уволили виновного в БДСМ-активностях

20 февраля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Большинство сотрудников ОДО не знали о ночных «фотосессиях» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Методист Георгий Подкорытов — предположительный виновник мероприятий с элементами БДСМ, прошедших в окружном Доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга — уже уволен руководством. Якобы он втайне от начальства организовал два тематических ивента в ночное время, рассказал URA.RU сотрудник ОДО. Сам Подкорытов заявил агентству, что всего лишь выполнял указания руководства, а о характере скандальных мероприятий не знал. «Весь коллектив Дома офицеров в шоке после сюжета на ТВ. Внутренняя проверка показала, что эти мероприятия организовывал тогдашний методист Георгий Подкорытов. Он ночью, после 23 часов, открывал задние ворота и пускал всю эту толпу. Руководство об этом не знало. Директор Андрей Зуев вообще тогда был в командировке», — подчеркнул собеседник. С его слов, всего в стенах ОДО прошло два мероприятия в стиле БДСМ, и оба в библиотеке: фотосессия в ноябре, а второе мероприятие — «без элементов разврата». Никто из сотрудников на них не был. «Вероятно, в ноябре, когда Зуев был в отъезде, Подкорытов возомнил себя начальником и решил провести вечеринку. Позже о ней стало известно, методиста вызвали на ковер. Он заявил, что-то была фотосессия, но его наказали — то ли выговором, то ли премии лишили. А о декабрьской вечеринке мы узнали только из сюжета на ТВ, но к этому времени Подкорытов был уже уволен», — объяснил собеседник. Он добавил, что коллектив сильно переживает случившееся, потому что проступок бывшего коллеги поставил под удар их патриотическую работу за много лет. «А ведь у нас проводится и запланированы на ближайшее время очень много патриотических мероприятий, мы ездим в зону СВО, и директор Зуев неоднократно там бывал. Работаем без выходных, а тут такие возмутительные вещи», — посетовал представитель ОДО. В свою очередь Георгий Подкорытов заявил, что выполнял приказ руководства, которое якобы знало о характере вечеринок. «Я просто открыл двери, впустил гостей, потом выпустил и закрыл, а что за мероприятия там идут, я не знал. Всего лишь выполнял указания руководства», — подчеркнул Подкорытов. О БДСМ-мероприятиях в Доме офицеров и других заведениях Екатеринбурга рассказали журналисты федерального телеканала РЕН ТВ. Об этом шоу и о том, что на него нагрянули силовики, ранее писало и URA.RU. Выяснилось, что мероприятие посетили некоторые известные горожане. Звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что тем самым они не нарушили закона РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Методист Георгий Подкорытов — предположительный виновник мероприятий с элементами БДСМ, прошедших в окружном Доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга — уже уволен руководством. Якобы он втайне от начальства организовал два тематических ивента в ночное время, рассказал URA.RU сотрудник ОДО. Сам Подкорытов заявил агентству, что всего лишь выполнял указания руководства, а о характере скандальных мероприятий не знал. «Весь коллектив Дома офицеров в шоке после сюжета на ТВ. Внутренняя проверка показала, что эти мероприятия организовывал тогдашний методист Георгий Подкорытов. Он ночью, после 23 часов, открывал задние ворота и пускал всю эту толпу. Руководство об этом не знало. Директор Андрей Зуев вообще тогда был в командировке», — подчеркнул собеседник. С его слов, всего в стенах ОДО прошло два мероприятия в стиле БДСМ, и оба в библиотеке: фотосессия в ноябре, а второе мероприятие — «без элементов разврата». Никто из сотрудников на них не был. «Вероятно, в ноябре, когда Зуев был в отъезде, Подкорытов возомнил себя начальником и решил провести вечеринку. Позже о ней стало известно, методиста вызвали на ковер. Он заявил, что-то была фотосессия, но его наказали — то ли выговором, то ли премии лишили. А о декабрьской вечеринке мы узнали только из сюжета на ТВ, но к этому времени Подкорытов был уже уволен», — объяснил собеседник. Он добавил, что коллектив сильно переживает случившееся, потому что проступок бывшего коллеги поставил под удар их патриотическую работу за много лет. «А ведь у нас проводится и запланированы на ближайшее время очень много патриотических мероприятий, мы ездим в зону СВО, и директор Зуев неоднократно там бывал. Работаем без выходных, а тут такие возмутительные вещи», — посетовал представитель ОДО. В свою очередь Георгий Подкорытов заявил, что выполнял приказ руководства, которое якобы знало о характере вечеринок. «Я просто открыл двери, впустил гостей, потом выпустил и закрыл, а что за мероприятия там идут, я не знал. Всего лишь выполнял указания руководства», — подчеркнул Подкорытов. О БДСМ-мероприятиях в Доме офицеров и других заведениях Екатеринбурга рассказали журналисты федерального телеканала РЕН ТВ. Об этом шоу и о том, что на него нагрянули силовики, ранее писало и URA.RU. Выяснилось, что мероприятие посетили некоторые известные горожане. Звездный адвокат Александр Добровинский говорил, что тем самым они не нарушили закона РФ.