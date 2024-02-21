Президент РФ Владимир Путин поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», — сказал Песков ТАСС, комментируя то, что Путин сидел рядом со спортсменкой на открытии Игр будущего. На церемонии рядом с президентом сидел и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камиллу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Причиной этому послужила допинг-проба фигуристки, в которой нашли экдистерон. Помимо этого, были аннулированы ее результаты с конца 2021 года. URA.RU приводило основные выводы в деле спортсменки.
Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участие в Играх будущего примут около 2 тысяч человек из более чем 100 стран.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.