Песков раскрыл отношение Путина к Валиевой. Фото

Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Владимир Путин поддерживает Валиеву, рассказал Дмитрий Песков (на фото) Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», — сказал Песков ТАСС, комментируя то, что Путин сидел рядом со спортсменкой на открытии Игр будущего. На церемонии рядом с президентом сидел и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камиллу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Причиной этому послужила допинг-проба фигуристки, в которой нашли экдистерон. Помимо этого, были аннулированы ее результаты с конца 2021 года. URA.RU приводило основные выводы в деле спортсменки.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участие в Играх будущего примут около 2 тысяч человек из более чем 100 стран.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Она один из послов Игр фиджитал. И, конечно, президент ее поддерживает», — сказал Песков ТАСС, комментируя то, что Путин сидел рядом со спортсменкой на открытии Игр будущего. На церемонии рядом с президентом сидел и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камиллу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Причиной этому послужила допинг-проба фигуристки, в которой нашли экдистерон. Помимо этого, были аннулированы ее результаты с конца 2021 года. URA.RU приводило основные выводы в деле спортсменки. Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участие в Играх будущего примут около 2 тысяч человек из более чем 100 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...