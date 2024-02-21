Всего в конкурсе приняли участие 47 регионов Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Тюменская область заняла первое место в двух номинациях на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, церемония награждения которой проходила 21 февраля в Санкт-Петербурге. Информацию об итогах конкурса сообщили областные власти в соцсети.

«В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Тюменская область победила в номинациях: „Регион санаторного и оздоровительного отдыха“ и „Лучший туристический маркетинг региона“» — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

Также регион стала лауреатом второй степени в специальной номинации от попечительского совета премии — «Знай Наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России». Всего в конкурсе приняли участие 47 регионов.

В рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны Тюменская область заняла девятое место. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур.