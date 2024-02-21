21 февраля 2024

Тюменская область стала победителем всероссийской туристической премии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие международной выставки-форума Россия ВДНХ. Москва, тюменская область
Всего в конкурсе приняли участие 47 регионов Фото:

Тюменская область заняла первое место в двух номинациях на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, церемония награждения которой проходила 21 февраля в Санкт-Петербурге. Информацию об итогах конкурса сообщили областные власти в соцсети.

«В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Тюменская область победила в номинациях: „Регион санаторного и оздоровительного отдыха“ и „Лучший туристический маркетинг региона“» — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

Также регион стала лауреатом второй степени в специальной номинации от попечительского совета премии — «Знай Наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России». Всего в конкурсе приняли участие 47 регионов.

В рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны Тюменская область заняла девятое место. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур.

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Тюменская область заняла первое место в двух номинациях на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, церемония награждения которой проходила 21 февраля в Санкт-Петербурге. Информацию об итогах конкурса сообщили областные власти в соцсети. «В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Тюменская область победила в номинациях: „Регион санаторного и оздоровительного отдыха“ и „Лучший туристический маркетинг региона“» — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Также регион стала лауреатом второй степени в специальной номинации от попечительского совета премии — «Знай Наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России». Всего в конкурсе приняли участие 47 регионов. В рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны Тюменская область заняла девятое место. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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