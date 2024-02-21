Свердловчане обошли японские санкции на авто с мощными двигателями

22 февраля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость новой машины из Японии составляет более 7 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Свердловской области с августа 2023 года количество японских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра выросло на 19%, несмотря на то, что с 9 августа правительство Японии запретило экспортировать в Россию подобные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе «Авто.ру». «С августа 2023-го по январь 2024 года количество японских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра на рынке увеличилось на одну пятую (+19%). Доля японских брендов среди всех новых автомобилей с аналогичным объемом мотора за полгода не изменилась и составила 9% как в августе 2023-го, так и в январе 2024 года», — сказано в сообщении. За данный отрезок времени средняя стоимость новых автомобилей из Японии увеличилась с 7 595 416 рублей до 7 700 512 рублей. По данным аналитиков, в первом полугодии 2023 года самым популярным авто в этом сегменте стал Nissan, а топ-3 позиции заняли марки — Qashqai, X-Trail и Pathfinder. Во втором полугодии первые позиции заняли Lexus RX, Toyota Camry и Subaru Forester. Летом 2023 года спрос на новые иномарки среди екатеринбуржцев вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличилось и количество объявлений о продаже на 190,7%. В тот момент средняя цена автомобиля составляла 2,28 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области с августа 2023 года количество японских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра выросло на 19%, несмотря на то, что с 9 августа правительство Японии запретило экспортировать в Россию подобные машины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе «Авто.ру». «С августа 2023-го по январь 2024 года количество японских автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра на рынке увеличилось на одну пятую (+19%). Доля японских брендов среди всех новых автомобилей с аналогичным объемом мотора за полгода не изменилась и составила 9% как в августе 2023-го, так и в январе 2024 года», — сказано в сообщении. За данный отрезок времени средняя стоимость новых автомобилей из Японии увеличилась с 7 595 416 рублей до 7 700 512 рублей. По данным аналитиков, в первом полугодии 2023 года самым популярным авто в этом сегменте стал Nissan, а топ-3 позиции заняли марки — Qashqai, X-Trail и Pathfinder. Во втором полугодии первые позиции заняли Lexus RX, Toyota Camry и Subaru Forester. Летом 2023 года спрос на новые иномарки среди екатеринбуржцев вырос на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, увеличилось и количество объявлений о продаже на 190,7%. В тот момент средняя цена автомобиля составляла 2,28 млн рублей.