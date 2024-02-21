21 февраля 2024

В Кургане из-за морозов отменили очные занятия в школах

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В курганских школах отменили занятия из-за холодов Фото:

В школах Кургана 22 февраля отменили занятия для учащихся первой смены из-за низкой температуры. В 6 часов утра в Кургане было -32 градуса холода. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 11-й классы включительно первой смены отменяются», — указано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате.

Из-за холодной погоды в Курганской области введен желтый уровень опасности. В связи с аномальными морозами коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.

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В школах Кургана 22 февраля отменили занятия для учащихся первой смены из-за низкой температуры. В 6 часов утра в Кургане было -32 градуса холода. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 11-й классы включительно первой смены отменяются», — указано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате. Из-за холодной погоды в Курганской области введен желтый уровень опасности. В связи с аномальными морозами коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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