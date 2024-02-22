Минобороны РФ: ВСУ оставили много улик о наемниках, когда бежали из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ), покидая свои позиции в Авдеевке, оставили много улик, которые подтверждают участие иностранных наемников в обороне города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Уточняется, что большую часть из них представляли такие страны как США и Канада. Много наемников участвовало и из других стран Евросоюза.
В Минобороны РФ также рассказывали, что ВСУ хранили оружие, в том числе и западное, практически в каждом подвале города. Украинские силы пытались подавить наступление солдат РФ, нападая со всех направлений города, однако им этого не удалось. ВСУ были вынуждены поспешно отступить. Авдеевка была освобождена 18 февраля.
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