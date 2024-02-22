Минобороны РФ: ВСУ оставили много улик о наемниках, когда бежали из Авдеевки

ВСУ своими уликами подтвердили факт участия иностранных наемников в боях за Авдеевку, подчеркнули в Минобороны РФ Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ), покидая свои позиции в Авдеевке, оставили много улик, которые подтверждают участие иностранных наемников в обороне города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Уточняется, что большую часть из них представляли такие страны как США и Канада. Много наемников участвовало и из других стран Евросоюза.

В Минобороны РФ также рассказывали, что ВСУ хранили оружие, в том числе и западное, практически в каждом подвале города. Украинские силы пытались подавить наступление солдат РФ, нападая со всех направлений города, однако им этого не удалось. ВСУ были вынуждены поспешно отступить. Авдеевка была освобождена 18 февраля.