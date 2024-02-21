21 февраля 2024

Из-за морозов в школах Кургана отменили занятия второй смены

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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Школьников с 1 по 8 класс второй смены перевели на дистант Фото:
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В школах Кургана из-за сильных морозов отменили очные занятия учащимся 1-8 классов второй смены. Школьники переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В связи с низкой температурой воздуха, -29 градуса, 22 февраля занятия в школах города Кургана с 1-го по 8-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются», — говорится в сообщении. Занятия проводятся в дистанционном формате.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за морозов отменили очные занятия школьникам первой смены. На дистанционное обучение были переведены учащиеся с 1-го по 11-й классы.

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В школах Кургана из-за сильных морозов отменили очные занятия учащимся 1-8 классов второй смены. Школьники переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В связи с низкой температурой воздуха, -29 градуса, 22 февраля занятия в школах города Кургана с 1-го по 8-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются», — говорится в сообщении. Занятия проводятся в дистанционном формате. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за морозов отменили очные занятия школьникам первой смены. На дистанционное обучение были переведены учащиеся с 1-го по 11-й классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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