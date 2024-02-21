Из-за морозов в школах Кургана отменили занятия второй смены

Школьников с 1 по 8 класс второй смены перевели на дистант
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В школах Кургана из-за сильных морозов отменили очные занятия учащимся 1-8 классов второй смены. Школьники переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В связи с низкой температурой воздуха, -29 градуса, 22 февраля занятия в школах города Кургана с 1-го по 8-й класс включительно 2-й смены в очной форме отменяются», — говорится в сообщении. Занятия проводятся в дистанционном формате.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за морозов отменили очные занятия школьникам первой смены. На дистанционное обучение были переведены учащиеся с 1-го по 11-й классы.
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