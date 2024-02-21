В Сургуте курьер «Самоката», справивший нужду в мусоропровод жилой многоэтажки, вызвал негодование у местных жителей. Видеозапись с камер наблюдения жильцы подъезда опубликовали в соцсетях.
«Ленина, 53. Вот такая у нас доставка „Самокат“. Справлять нужду зачем в жилом доме под камерами? Или совсем мозг заплывает жидкостью?» — с такой подписью видеозапись была опубликована в telegram-канале «К-Информ». На видео мужчина отдает заказ покупателю, выходит на лестничную клетку и мочится прямо в мусоропровод.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу «Самоката». На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте появилась доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе.
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