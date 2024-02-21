21 февраля 2024

Курьер из ХМАО справил нужду в подъезде жилого дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, курьер, мороз, холод, курьер на велосипеде, курьер самоката
Мужчина отдал заказ покупателю и справил нужду в мусоропровод Фото:

В Сургуте курьер «Самоката», справивший нужду в мусоропровод жилой многоэтажки, вызвал негодование у местных жителей. Видеозапись с камер наблюдения жильцы подъезда опубликовали в соцсетях.

«Ленина, 53. Вот такая у нас доставка „Самокат“. Справлять нужду зачем в жилом доме под камерами? Или совсем мозг заплывает жидкостью?» — с такой подписью видеозапись была опубликована в telegram-канале «К-Информ». На видео мужчина отдает заказ покупателю, выходит на лестничную клетку и мочится прямо в мусоропровод.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу «Самоката». На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте появилась доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе.

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В Сургуте курьер «Самоката», справивший нужду в мусоропровод жилой многоэтажки, вызвал негодование у местных жителей. Видеозапись с камер наблюдения жильцы подъезда опубликовали в соцсетях. «Ленина, 53. Вот такая у нас доставка „Самокат“. Справлять нужду зачем в жилом доме под камерами? Или совсем мозг заплывает жидкостью?» — с такой подписью видеозапись была опубликована в telegram-канале «К-Информ». На видео мужчина отдает заказ покупателю, выходит на лестничную клетку и мочится прямо в мусоропровод. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу «Самоката». На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте появилась доставка продуктов и товаров для дома от компании «Самокат». Информацию о запуске сервиса опубликовали на рекламном щите в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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