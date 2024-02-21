В Кургане в ночном пожаре погибли два человека

22 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Пожарным удалось спасти 24 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ночном пожаре в микрорайоне Энергетики погибли два человека и еще один пострадал. Всего в ходе происшествия было сотрудниками МЧС было эвакуировано 24 жильца. Об этом сообщает правительство Курганской области. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил оказать помощь жителям пострадавшего от пожара дома по ул. Краснодонская, 7 в Кургане и семьям двух погибших. Глава региона поручил и. о. главы Кургана Аргышевой, а также своим заместителям Носкову и Кириловой оказать помощь в восстановлении пострадавших во время пожара квартир, а также помощь в организации похорон погибших», — сообщили в пресс-службе правительства. На место выехали профильные ведомства и представители администрации города. Эвакуированным был предоставлен автобус, также для жителей дома открыт пункт временного размещения граждан на базе 41-й школы. Административно-техническая инспекция Кургана займется обследованием помещений, пострадавших во время пожара. По факту пожара создан штаб, в который вошли представители правительства области и Управления ГО и ЧС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около двух часов ночи. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 14 взрослых и 9 детей. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в ночном пожаре в микрорайоне Энергетики погибли два человека и еще один пострадал. Всего в ходе происшествия было сотрудниками МЧС было эвакуировано 24 жильца. Об этом сообщает правительство Курганской области. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил оказать помощь жителям пострадавшего от пожара дома по ул. Краснодонская, 7 в Кургане и семьям двух погибших. Глава региона поручил и. о. главы Кургана Аргышевой, а также своим заместителям Носкову и Кириловой оказать помощь в восстановлении пострадавших во время пожара квартир, а также помощь в организации похорон погибших», — сообщили в пресс-службе правительства. На место выехали профильные ведомства и представители администрации города. Эвакуированным был предоставлен автобус, также для жителей дома открыт пункт временного размещения граждан на базе 41-й школы. Административно-техническая инспекция Кургана займется обследованием помещений, пострадавших во время пожара. По факту пожара создан штаб, в который вошли представители правительства области и Управления ГО и ЧС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около двух часов ночи. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 14 взрослых и 9 детей. В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники.