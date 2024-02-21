Челябинский губернатор сделал заявление о начале переноса ЧЭМК за город. Видео

На ЧЭМК до 1 марта полностью остановят самое вредное электродное производство

22 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Самое вредное производство комбината остановят к 1 марта Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Алексей Текслер сообщил, что выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о выносе за город вредного производства ЧЭМК начнется с закрытия электродного производства. Полностью оно будет остановлено 1 марта, сообщил глава региона в своем telegram-канале. «Приступили к выполнению поручения Владимира Путина по выносу производства Челябинского электрометаллургического комбината за черту города. Предприятие начало остановку электродного производства. Полностью оно будет закрыто 1 марта», — написал Текслер 22 февраля. Он добавил, что электродное производство является одним из крупнейших загрязнителей Челябинска, обеспечивая выброс в воздух опасных веществ и насыщая его неприятными запахами. Его работники будут востребованы в других подразделениях ЧЭМК либо, по желанию, трудоустроены на других предприятиях. «В соответствии с решением президента и согласно предложению губернатора Челябинский электрометаллургический комбинат приступил к процессу остановки электродного производства, расположенного на территории ЧЭМК. Уже идет постадийное отключение электродных цехов. Администрация предприятия предпримет все необходимые меры для сохранения трудового коллектива, обеспечит дальнейшую хозяйственную деятельность и исполнение обязательств, включая своевременную и в полном объеме выплату зарплаты», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании. Следующим шагом станет перенос за черту Челябинска ферросплавного производства, подготовка к чему начнется в ближайшее время. «Фактически нужно будет спроектировать и построить новое, экологически чистое и безопасное производство за пределами города. Я благодарен президенту за поддержку моей инициативы по улучшению экологической ситуации в Челябинске. Эту задачу мы обязательно решим», — резюмировал Текслер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о выносе за город вредного производства ЧЭМК начнется с закрытия электродного производства. Полностью оно будет остановлено 1 марта, сообщил глава региона в своем telegram-канале. «Приступили к выполнению поручения Владимира Путина по выносу производства Челябинского электрометаллургического комбината за черту города. Предприятие начало остановку электродного производства. Полностью оно будет закрыто 1 марта», — написал Текслер 22 февраля. Он добавил, что электродное производство является одним из крупнейших загрязнителей Челябинска, обеспечивая выброс в воздух опасных веществ и насыщая его неприятными запахами. Его работники будут востребованы в других подразделениях ЧЭМК либо, по желанию, трудоустроены на других предприятиях. «В соответствии с решением президента и согласно предложению губернатора Челябинский электрометаллургический комбинат приступил к процессу остановки электродного производства, расположенного на территории ЧЭМК. Уже идет постадийное отключение электродных цехов. Администрация предприятия предпримет все необходимые меры для сохранения трудового коллектива, обеспечит дальнейшую хозяйственную деятельность и исполнение обязательств, включая своевременную и в полном объеме выплату зарплаты», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании. Следующим шагом станет перенос за черту Челябинска ферросплавного производства, подготовка к чему начнется в ближайшее время. «Фактически нужно будет спроектировать и построить новое, экологически чистое и безопасное производство за пределами города. Я благодарен президенту за поддержку моей инициативы по улучшению экологической ситуации в Челябинске. Эту задачу мы обязательно решим», — резюмировал Текслер.