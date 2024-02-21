21 февраля 2024

Свердловские гаишники избивали подростка и снимали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
В конфликт попали два инспектора из Сухого Лога (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Сухом Логу подростки обвинили гаишников в избиении

В Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники ГИБДД, которых 16-летний Никита (имя изменено) обвинил в избиении, якобы записывали издевательства над ним на видео. Объяснения, которые подросток дал в Следственном комитете, оказались в распоряжении URA.RU.

«Один сотрудник держал меня за одежду, а [второй] достал телефон, начал снимать меня на видеокамеру, и сказал [напарнику] отойти от меня, чтобы не попасть в кадр. У меня все лицо было в крови, я весь был избит, они снимали на видео мое избитое лицо. Я наоборот стал подходить ближе к сотруднику полиции, чтобы его видно было в кадре, после чего получил еще один удар рукой по голове», — следует из документов. После этого, по словам парня, гаишники взяли у него номер телефона, еще раз ударили ладонью по голове и отпустили.

Новость по теме
Подростка, обвинившего свердловских гаишников в избиении, вызвали в СК

Дома подростка встретил отчим, его мама в это время была на работе. «Также я позвонил своему работодателю и сказал, что не смогу завтра выйти на работу. Пояснил, что подрался. Он меня отправил в больницу, чтобы взять справку для работы. В 23:00 я приехал к врачу. Когда специалист узнал, что я несовершеннолетний, он вызвал полицию, и меня доставили в отдел, а потом передали маме», — говорится в объяснении. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются.

В конфликт попали два автоинспектора из Сухого Лога. Вечером 6 февраля при патрулировании они заметили двоих подростков, среди которых был Никита, и подъехали к ним. Но те оскорбили их и попытались скрыться, сделать это удалось только Никите. А его друга якобы увезли в лес и избили. Затем Никита сам пришел к силовикам на беседу, но, как он уверяет, стал пострадавшим. Теперь это дело распутывают сотрудники Следственного комитета. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники ГИБДД, которых 16-летний Никита (имя изменено) обвинил в избиении, якобы записывали издевательства над ним на видео. Объяснения, которые подросток дал в Следственном комитете, оказались в распоряжении URA.RU. «Один сотрудник держал меня за одежду, а [второй] достал телефон, начал снимать меня на видеокамеру, и сказал [напарнику] отойти от меня, чтобы не попасть в кадр. У меня все лицо было в крови, я весь был избит, они снимали на видео мое избитое лицо. Я наоборот стал подходить ближе к сотруднику полиции, чтобы его видно было в кадре, после чего получил еще один удар рукой по голове», — следует из документов. После этого, по словам парня, гаишники взяли у него номер телефона, еще раз ударили ладонью по голове и отпустили. Дома подростка встретил отчим, его мама в это время была на работе. «Также я позвонил своему работодателю и сказал, что не смогу завтра выйти на работу. Пояснил, что подрался. Он меня отправил в больницу, чтобы взять справку для работы. В 23:00 я приехал к врачу. Когда специалист узнал, что я несовершеннолетний, он вызвал полицию, и меня доставили в отдел, а потом передали маме», — говорится в объяснении. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются. В конфликт попали два автоинспектора из Сухого Лога. Вечером 6 февраля при патрулировании они заметили двоих подростков, среди которых был Никита, и подъехали к ним. Но те оскорбили их и попытались скрыться, сделать это удалось только Никите. А его друга якобы увезли в лес и избили. Затем Никита сам пришел к силовикам на беседу, но, как он уверяет, стал пострадавшим. Теперь это дело распутывают сотрудники Следственного комитета. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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